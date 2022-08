Passageiro ‘sem noção’ é flagrado assistindo filme pornô em avião

Um passageiro foi flagrado assistindo a um filme pornô durante um voo para Chicago, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (29). As informações são do “Extra”.

A imagem do homem “sem noção” foi compartilhada e viralizou nas redes sociais. Nela, ele aparece curtindo tranquilamente o filme pornô em seu laptop, sem se incomodar com as demais pessoas a bordo - inclusive menores de idade.

Debbie Lagolf, testemunhou a cena bizarra e compartilhou a foto em seu perfil no Instagram. “Cara, sério??? Você percebe que está em um avião com crianças?”, escreveu.

O passageiro, que não teve a identidade revelada, foi chamado de “porco” e “nojento” por assistir ao filme pornô em um lugar totalmente inapropriado.

E por falar em absurdos...

Uma mulher foi flagrada defecando em frente a um prédio no Bairro das Nações, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A cena foi gravada e gerou revolta.

Nas imagens, feitas na última sexta-feira (29) entre as ruas México e Palestina, é possível escutar um homem que diz: “Olha o absurdo aqui na rua na Rua México. Ela tá defecando no hall de entrada do prédio. Chega ser absurdo. É um prédio, tem moradores”.

A mulher ouve e responde ao homem, sem se importar: “Chama quem tu quiser”.

De acordo com o site “Diarinho do Litoral”, as autoridades foram acionadas e disseram que têm enfrentado problemas relacionados aos usuários de drogas pelo local.

Assista a cena aqui:

