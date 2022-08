Vídeo: hóstia ‘pulsa no altar como um coração’ e fiéis dizem que foi milagre

Missa celebrada na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Zapotlanejo, em Jalisco, no México (Reprodução)

Fiéis e religiosos travam uma acalorada discussão na Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Zapotlanejo, em Jalisco, no México, onde um vídeo gravado durante uma celebração da Adoração Eucarística mostra uma hóstia pulsando dentro de um ostensório.

Nas imagens, é possível ver a hóstia pulsando, como se fosse um coração, enquanto os fiéis cantam durante a celebração.

O padre responsável pela Adoração Eucarística, o argentino Carlos Spahn, disse que as imagens que circulam na internet são reais e que ele próprio coletou as imagens dos fiéis durante gravação para que não houvesse alteração do vídeo.

“Expusemos o Santíssimo Sacramento. Eu fiz as orações para a exposição e, quando me levantei para ir à sacristia, isso começou a acontecer. Algumas pessoas viram e não conseguiram acreditar no que estavam vendo”, disse o padre, afirmando que a ‘pulsação’ da hóstia teria durado entre 20 e 30 segundos.

O padre, entretanto, disse que não há como afirmar sem nenhuma dúvida de que se trate de um milagre eucarístico e que talvez a Igreja nunca o reconheça.

VEJA O VÍDEO:

Milagro en mexico mientras el padre Carlos Spahn exponía el santísimo la hostia empezó a palpitar. pic.twitter.com/5SRIlH0xkG — Tiempo De La Misericordia (@TDLMisericordia) July 28, 2022

O porta-voz da Arquidiocese de Guadalajara, padre Gutiérrez Montaño, também fez um comunicado pedindo cautela aos fiéis e disse que será realizada uma investigação oficial:

“Depois de uma investigação, uma declaração oficial pode ser dada se realmente foi algo inexplicável naturalmente ou se se trata de algo imaginário. O melhor é ser muito cauteloso, muito prudente, sabendo que, na realidade, a Eucaristia, especificamente, não precisa de expressões sobrenaturais. A celebração de cada missa a que nós assistimos é um milagre.”

O Vaticano já foi informado sobre o suposto milagre, mas ainda não emitiu nenhum comunicado.

