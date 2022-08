Ela ficou chocada ao descobrir que a família fez um ‘bolão’ sobre seu casamento

Uma noiva ficou completamente frustrada depois de descobrir que sua família decidiu ‘fazer um bolão’ para tentar acertar quanto tempo ela permanecerá casada após o casamento. Diante da atitude de seus familiares, ela agora está pensando seriamente em cancelar a celebração.

Conforme publicado pela noiva no Reddit, e compartilhado pelo The Mirror, os planos do casamento podem ser completamente alterados depois que uma “brincadeira” de sua família foi descoberta. Aparentemente, todos estão apostando, em segredo, quanto tempo levará para o noivo “se arrepender de casar com ela”.

Com o casamento marcado para o final de agosto, a noiva agora se questiona sobre manter os planos para a celebração ou cancelar a comemoração e fazer algo simples em um cartório, sem a presença de todos.

“Meu casamento está marcado para o final de agosto, mas estou planejando cancelar tudo e me casar em um cartório depois de saber pelo meu primo que minha família está apostando em quanto tempo vai durar meu casamento”.

“Eles dizem que estão tentando adivinhar quanto tempo meu noivo vai levar para perceber que eu não sou a ‘boa esposa’ que ele espera e se arrepender de ter casado comigo”, comenta a noiva.

‘Brincadeira inofensiva’

Segundo a noiva, após sua família descobrir que ela ficou sabendo das apostas todos tentaram se desculpar e afirmaram se tratar de uma “brincadeira inofensiva”.

“Eles disseram que é uma brincadeira porque eu não tenho personalidade de ‘dona de casa submissa’, o que um homem como meu noivo gostaria. Minha cunhada ainda insistiu na piada e disse que estavam se certificando de que ele só descobrisse isso após o casamento”.

“Já estava chateada com a situação e isso só piorou tudo. Eu disse que ia canelar o casamento e eles falaram que eu não posso fazer isso pois as pessoas ‘iriam comentar’ e meus sogros não iriam aprovar. Eu disse que isso tudo não me importa. Eles agora dizem que vou me arrepender e que seria embaraçoso para toda a família e para mim cancelar o casamento a essa altura”.

Para os usuários do Reddit, ela deve fazer o que achar certo: “Em vez de cancelar o casamento, desconvide e proíba sua família de comparecer”, sugeriu uma pessoa.

“Sua melhor opção é retirar os convites de sua família até que eles realmente se desculpem com você e com seu noivo”, comentou outra.

“A melhor vingança será uma vida bem vivida. As apostas para o meu casamento aconteceram literalmente durante a recepção. Superamos todas elas e estamos casados há quase 20 anos”, comentou outra pessoa.