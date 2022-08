Noiva se recusa a convidar a sogra para o casamento após uma série de atritos

Uma noiva está determinada a manter sua sogra completamente de fora dos planos de seu casamento, mas sua decisão parece não agradar o noivo, mesmo ele compreendendo os motivos que a levaram a isso.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a noiva decidiu contar sua história por meio de uma postagem no Reddit, onde deixou claro o motivo de não querer a mãe de seu noivo presente no casamento dos dois.

Ela explica que a mãe de seu companheiro não gosta dela mesmo que ela não tenha dado motivos para isso. Por conta de sua reprovação, a sogra da mulher faz questão de dizer abertamente sua opinião sobre a noiva do filho, sem se importar com suas palavras ou atitudes.

Diante disso, tanto ela quanto o noivo decidiram lidar da situação e estabelecer limites para que as ações da mãe do homem não interfiram em seu relacionamento, mas com o casamento se aproximando a situação ficou ainda mais complicada.

“Sempre que falamos com ela, ela fica nos encarando e as vezes arregala os olhos para demonstrar alguma reação. Se estamos em um mesmo evento, ela nos ignora. Se ela dá uma festa, não somos convidados. Além disso, ela se recusa a compartilhar seus motivos conosco, então não conseguimos lidar com a situação de outra forma”, revela a mulher.

A sogra ficou de fora do casamento

Cansada da situação, a noiva decidiu manter sua sogra de fora dos preparativos, e da celebração, do casamento. A princípio ela acreditou que a decisão era compartilhada com seu noivo, mas ela se chocou ao descobrir que não era bem assim.

“Recentemente meu noivo veio me pedir para convidar sua mãe para o casamento. Ele disse que saber que nunca terá um relacionamento próximo com ela, mas ele não consegue imaginar se casar sem ela por perto”, conta a mulher.

“Eu perguntei a ele qual era o sentido de tê-la por perto se ela não nos reconhece como um casal, e ele disse que entende, mas que apenas quer deixar uma porta aberta para ela”.

Apesar disso, o homem garantiu que irá respeitar a escolha de sua companheira mesmo sabendo que isso pode deixá-lo mal. Agora os dois estão tentando entrar em acordo sobre como agir diante dessa situação.

Para os usuários do Reddit, a situação é realmente complicada: “Eu entendo seus motivos para não querer ela por perto, mas também consigo entender o porquê ele a quer por perto”, comentou uma pessoa.

“Eu vejo os dois lados da história e nenhum está errado. Pergunte a seu noivo se ele concorda em convidá-la sob a possibilidade de retirá-la da celebração caso ela faça algo para atrapalhar o casamento”, sugeriu outra pessoa.