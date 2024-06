Brasileira ferida no Líbano deixou o Brasil após ser vítima de violência doméstica

A brasileira Fatima Boustani que ficou gravemente ferida após um bombardeio no Líbano, revelou em entrevista exclusiva ao UOL que precisou deixar o Brasil após ser vítima de violência doméstica. Segundo suas declarações, ela foi agredida pelo marido que viajou para o Líbano levando os filhos do casal.

Conforme a publicação, Fatima conta que a agressão aconteceu em setembro de 2023, na cidade de Marília, interior de São Paulo. Na época, o casal e seus quatro filhos moravam no Brasil.

Ela foi socorrida por vizinhos que encontraram Ahmed Aidibi tentando enforcá-la no quarto dos dois. O homem teria fugido para Itapevi após as testemunhas chamarem a polícia, mas na fuga ele levou os passaportes da família, os registros de nacionalidade estrangeira e o celular de Fatima.

Segundo o relato, ela foi enganada para assinar um termo de autorização que permitia ao marido viajar com os filhos. Na ocasião, Fatima foi informada de que os papéis eram parte dos documentos necessários para a liberação de sua nacionalidade brasileira. No entanto, uma semana depois o homem embarcou para o Líbano levando os filhos do casal. Um boletim de ocorrência contra ele foi registrado por Fatima e seu advogado.

Apesar da denúncia, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou em declaração ao UOL que o caso foi arquivado, visto que a Polícia Federal relatou que o pai tinha a autorização da mãe para a viagem, descaracterizando um possível crime.

Apoio de vizinhos

Ainda segundo a reportagem realizada pelo UOL, a mulher recebeu o apoio de vizinhos que alegaram ouvir “barulhos estranhos” vindos de sua casa. Um dos vizinhos conta que Fatima estava determinada a denunciar o marido, mas recuou após um amigo do marido ir até sua casa e ter “uma conversa em árabe” com ela.

Apesar da situação envolvendo o marido, ela afirma querer voltar para o Brasil com os filhos por ter medo de ficar no Líbano após o ataque. Seu irmão, Hussein Boustani, conta que ela pede ajuda para poder voltar ao Brasil com as crianças e ter uma vida de paz longe do ex-marido.

Em declaração, Ahmed Aidibi negou as agressões e afirmou que era apenas uma “briga de casal”. Sobre a acusação de levar os filhos para o Líbano, ele afirmou que tomou essa decisão uma vez que as crianças não se acostumaram com o idioma e a escola no Brasil.