Brasileira ferida em bombardeio no Líbano deixa a UTI

A brasileira Fatima Boustani, de 30 anos, recebeu alta da UTI após ser internada em estado gravíssimo depois que um bombardeio atingiu sua casa em Saddike, região Sul do Líbano. Segundo publicado pelo G1, familiares de Fatima revelam que seu estado de saúde já não é mais considerado grave, mas ela ainda deverá passar por novas cirurgias antes de deixar o hospital.

Ainda conforme a publicação, a família divulgou a primeira imagem de Fatima no hospital. No registro ela é vista com curativos no rosto ainda no leito hospitalar, mas já fora da UTI. Ela e dois de seus filhos foram surpreendidos por um ataque aéreo enquanto estavam em casa. Seus outros dois filhos, de 12 e 7 anos, não estavam com ela no momento do ataque e não sofreram ferimentos.

Após o bombardeio, Fatima e os dos filhos, de 10 e 9 anos, foram levados para o Hospital Libanês Italiano, em Tiro, sul do Líbano. No local ela foi internada na UTI em estado grave e chegou a ser entubada. Uma semana após o ataque ela foi transferida para um hospital em Beirute. A filha de Fátima, de 10 anos, segue internada em Tiro onde já passou por três cirurgias na perna e vem apresentando melhoras. O filho, de 09 anos, sofreu ferimentos leves e já recebeu alta.

A família quer se mudar para o Brasil

Enquanto Fatima e os filhos seguem morando no Líbano seu marido, Ahmad Aidibi, mora em Itapevi. Ele se mudou para o Brasil na tentativa de encontrar melhores oportunidades de trabalho e pretende trazer a família para morar com ele.

Ahmad está acompanhado por seu primo, Hussein Ezzddein, que falou com a reportagem sobre a situação da família. “Precisamos trazê-los porque a situação da guerra está ficando mais grave. Os outros dois filhos que não se machucaram estão na casa de parentas, mas não é um local seguro”.

Fatima é libanesa, mas já morou no Brasil onde tem parte da família. Ela e os filhos receberam a cidadania brasileira há poucos meses e planejava se mudar para a Grande São Paulo após o término do período escolar das crianças.