Um ator e uma influenciadora de 50 anos foram presos na manhã desta quinta-feira (13) em Fortaleza (CE) suspeitos de fraudar chaves Pix. Segundo apontado pelo g1, a dupla fazia isso para desviar doações destinada às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul.

ANÚNCIO

De acordo com a Policia Civil do estado, José Aldanísio e Regina Jorge criaram 235 chaves Pix diferentes para fraudar campanhas de arrecadações para o Rio Grande do Sul. Ainda segundo investigações, no mês de maio foram criadas novas chaves diariamente.

Casal de Influencers é preso no Ceará por desvio de doações ao RS e fraude de chaves Pix Imagem: g1/Instagram

“Esse casal se utilizava de documentos falsos em nome de um casal verdadeiro aqui do Ceará, tem um casal de idosos aqui de Fortaleza também. Eles pegavam os documentos verdadeiros desse casal e colocavam ali as fotos deles, a partir daí constituíram documento falso e a partir desse documento falso criavam contas em bancos, normalmente bancos digitais e a partir dessas contas bancárias criadas com documentos falsos criavam essas chaves PIX”, explica João Vitor Heredia, delegado de Crimes Informáticos e Defraudações do Rio Grande do Sul.

Mesmo sem a identidade revelada, o casal é formado por um ator e comediante e uma mulher que diz ser apresentadora de rádio, atriz e influenciadora digital, que possui mais de 26 mil seguidores nas redes sociais.

Segundo a polícia, a dupla alegou que possui dificuldades financeiras, por isso praticou os golpes.

“Eles já nos adiantaram, ali no primeiro momento, que estavam em dificuldades financeiras, precisavam de dinheiro. Então algumas coisas que nos inferem que, de fato, eles praticaram esse crime para fins de arrecadar dinheiro”, completou o delegado.

Os suspeitos foram presos em flagrante por falsificação de documento após agentes encontrarem diversos documentos falsos durante as buscas na casa do casal, utilizados para a abertura de contas bancárias.

ANÚNCIO

Ainda de acordo com a polícia, o passo a passo do casal consistia em criar bancárias com documentos falsos; procurar campanhas reais nas redes sociais que arrecadavam dinheiro para as vítimas das enchentes no RS; criar chaves Pix com as contas falsas; em seguida eles divulgavam campanhas de doações reais, mas alterando a chave Pix para que o valor caísse em suas contas.

“Em duas campanhas em específico, de duas influenciadoras digitais muito grandes do Rio Grande do Sul, começou a ter muito relato de que esses valores de doação não estavam indo para as beneficiárias que estavam contribuindo. Então, a partir daí, chamou nossa atenção, iniciamos as investigações e com o avanço delas ali através de meios tecnológicos, conseguimos chegar a ter esse casal aqui no Ceará”, falou o delegado.