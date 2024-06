Esposa de pastor da igreja Bola de Neve faz denúncias de violência doméstica

Denise Seixas, pastora e cantora gospel, conseguiu uma medida protetiva contra o marido, pastor Rinaldo Pereira. Conforme publicado pelo G1, Denise denunciou o companheiro, um dos líderes da Igreja Bola de Neve, por lesão corporal, violência psicológica, ameaça, injúria e difamação.

Com a medida protetiva, Rinaldo agora precisa manter ao menos 300 metros de distância de Denise, seus familiares e testemunhas do processo. Ele também está proibido de ter qualquer tipo de contato com a esposa, mesmo que seja por meio de outras pessoas.

Segundo a publicação, a assessoria do pastor negou qualquer acusação feita contra ele, e afirmou estar confiante na “apuração isenta e técnica” que será realizada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público.

Diante do ocorrido, a Bola de Neve, que possui 560 igrejas em 34 países, publicou uma nota informando o afastamento do pastor de suas funções como líder religioso.

Histórico de agressões

Segundo a publicação, Denise prestou depoimento à Polícia Civil e revelou ser vítima de diversos tipos de violência durante todo o tempo de seu relacionamento com o marido. Em seu relato, ela conta que em abril de 2023 seu filho publicou um vídeo de Rinaldo dizendo que ela está “completamente enlouquecida”, o deixando enfurecido e dando início à violência psicológica.

A pastora também relata ter sido agredida fisicamente com socos, mas optou por não denunciar uma vez que o marido é considerado uma pessoa influente. Ela também diz ter sido obrigada a gravar diversos vídeos desmentindo as alegações de violência, mas revela que o público “percebeu a encenação”, o que deixou Rinaldo ainda mais irritado, o fazendo lançar uma cadeira em sua direção.

Denise ainda revela que o marido estipulou um “prazo final” para que eles voltassem a ter relações sexuais, e que teve o acesso às suas redes sociais e finanças confiscados. Ela revela que precisa recorrer a uma pessoa indicada pelo marido sempre que precisa fazer uso do dinheiro.