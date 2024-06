Cantor faria 2ª sessão de ‘peeling de fenol’ com influencer no mesmo dia em que empresário morreu

Cantor Dan Souza, mais conhecido como Apetelin, fez 'peeling de fenol' com Natalia Becker e escapou de 2ª sessão com 'produto mais forte'

O cantor Dan Souza, mais conhecido como Apetelin, está indignado após descobrir que a influencer Natalia Becker não é esteticista. Ele conta que passou por um “peeling de fenol” com ela, mas o procedimento não surtiu o efeito esperado. Assim, ela agendou uma segunda sessão, na qual disse que aplicaria uma dose mais forte, mas o artista esqueceu da data e não compareceu. Horas depois, soube que naquele mesmo dia o empresário Henrique Chagas, de 27 anos, tinha morrido após o procedimento.

“Eu senti que poderia ter sido eu. Literalmente, eu tinha o horário agendado naquele dia, mas não fui porque esqueci a data. Pelo que ela [Natalia] me disse, iria fazer um [peeling] ‘mais forte’. E a proposta era a mesma que a do Henrique: tirar marcas de espinha”, disse Apetelin, em entrevista à Fábia Oliveira, do “Metrópoles”.

O cantor disse que pagou R$ 4,5 mil pelo procedimento mostrou prints de trocas de mensagens feitas com a influencer, na qual ele dizia que, 20 dias após o primeiro “peeling de fenol”, as marcas tinham voltado a aparecer. Assim, após uma reavaliação, ela agendou a segunda sessão, onde deveria aplicar o fenol em maior quantidade.

Como ele acompanhava Natalia nas redes sociais e via os resultados que ela postava, acreditou que ela tinha a devida formação e que estava seguro ao fazer os procedimentos estéticos. Porém, depois que soube da morte de Henrique, ficou apavorado com o risco que correu.

“Na verdade, minha ficha não caiu até agora. Eu paguei por um procedimento que poderia ter, não só acabado com a minha vida, mas arruinado a minha família”, destacou Apetelin.

Dan Souza, mais conhecido como Apetelin, mostrou conversa com Natalia Becker na qual falou que 'peeling de fenol' não tinha dado resultados (Reprodução/Arquivo pessoal/Metrópoles)

Morte do empresário

Henrique passou mal logo após passar pelo peeling com a influencer, no último dia 3 de junho, e não resistiu. Ele sofreu lesões graves no rosto e na gengiva e a suspeita é que possa ter tido algum tipo de reação alérgica ao tratamento e morrido por “choque anafilático”. O laudo com as causas do falecimento ainda são aguardados pela investigação.

Conforme a Polícia Civil, o empresário também pagou R$ 4,5 mil pelo procedimento estético e, logo após a aplicação do fenol, reclamou de fortes dores.

Ao saber da morte do cliente, Natalia também teria passado mal e socorrida a um hospital. Ela só se apresentou à polícia no dia 5 de junho para prestar esclarecimentos, quando foi indiciada por homicídio com dolo eventual. Ela responde em liberdade.

Ao prestar esclarecimentos, a influencer contou que fez as aulas online com a farmacêutica Daniele Stuart e que pagou R$ 500 pelo curso. Ela disse que realizava os “peelings” em sua clínica, em São Paulo, desde o fim do ano passado e que nunca teve qualquer intercorrência. A polícia também instaurou uma investigação a respeito do curso.

A clínica da influencer na capital paulista foi fechada e multada pela Vigilância Sanitária. O local tinha licença para funcionamento, mas não para a realização de “peeling de fenol”. Além disso, a polícia descobriu que, apesar de se apresentar como esteticista, ela não registro na Associação Nacional dos Esteticistas e Cosmetólogos (Anesco).