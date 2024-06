Empresário pagou R$ 4,5 mil por ‘peeling de fenol’; influencer vai responder por homicídio doloso

Empresário Henrique Chagas, de 27 anos, morreu após fazer 'peeling de fenol' com a esteticista e influencer Natalia Becker, que foi indiciada por homicídio com dolo eventual

A Polícia Civil segue apurando a morte do empresário Henrique da Silva Chagas, de 27 anos, depois que passou por um “peeling de fenol” com a influencer e esteticista Natalia Fabiana de Freitas Antonio, que se identifica nas redes sociais como Natalia Becker. Segundo a investigação, o rapaz pagou R$ 4,5 mil pelo procedimento estético. Ao se apresentar à polícia, a mulher disse que aprendeu a técnica em um curso online e fazia as aplicações desde o fim de 2023.

“Realizavam-se semanalmente inúmeros procedimentos de peeling de fenol. Essa informação nos foi dada por funcionários. A polícia está levantando os números”, disse a delegada Samia Olivier Martins de Oliveira, em entrevista ao site “Metrópoles”.

Segundo alegado por Natalia, ela fez o curso online com uma farmacêutica do Paraná em agosto do ano passado. Nas aulas, aprendeu como aplicar o fenol e desde então nunca tinha enfrentado nenhuma intercorrência com seus clientes. A polícia diz que vai ouvir a mulher apontada como sendo a responsável pelas aulas virtuais.

Henrique reclamou de fortes dores e morreu pouco depois do procedimento, realizado na última segunda-feira (3). Conforme a polícia, ele sofreu lesões graves no rosto e na gengiva. A suspeita é que ele possa ter tido algum tipo de reação alérgica ao tratamento e morrido por “choque anafilático”. Os laudos dos exames necropsiais, que devem atestar qual foi a causa do falecimento, ainda não foram divulgados.

Ao saber da morte do cliente, Natalia também teria passado mal e socorrida a um hospital. Ela só se apresentou à polícia na tarde de quarta-feira (5) para prestar esclarecimentos, quando foi indiciada por homicídio com dolo eventual.

O delegado Eduardo Luis Ferreira explicou os motivos do indiciamento da influencer: “A polícia entende que o crime foi infringido é homicídio na modalidade dolosa [dolo eventual], não pelo fato de a autora ter tido vontade no resultado morte, mas por ter aceitado, de certa forma, o risco de ter produzido a morte”, destacou.

Após ser ouvida pela polícia, a influencer falou com a imprensa e lamentou a morte do empresário. “Estavam sendo muito difíceis esses dias para mim. Estou muito triste pelo que ocorreu. Sinto muito pela família dele. Acabou com a minha vida isso, jamais tive a intenção de prejudicar ele”, ressaltou ela.

As investigações do caso seguem em andamento e Natalia responde em liberdade. Já a clínica da esteticista foi fechada e multada pela Vigilância Sanitária após a repercussão da morte do empresário. O local tinha licença para funcionamento, mas não para a realização de “peeling de fenol”.

Relembre o caso

Henrique foi até a clínica da influencer acompanhado pelo marido, o empresário Marcelo Camargo. Segundo ele, há tempos o rapaz buscava por esse tratamento e escolheu a clínica de Natalia, já que ela acumulava mais de 200 mil seguidores nas redes sociais, e se apresentava como “premiada especialista” na arte de remoção de manchas na pele. A mulher afirma ter consultórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia.

Ainda segundo o relato do marido, Henrique chegou ao local por volta das 10h, mas o “peeling de fenol” foi realizado por volta das 12h. Logo depois do procedimento, Natalia disse que tudo tinha saído como planejado.

Porém, o rapaz disse ao marido que sentiu muita dor durante a aplicação dos produtos e, na sequência, apresentou dificuldades respiratórias. As funcionárias da clínica socorreram o cliente e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas ele não resistiu.

Segundo a polícia, a influencer não solicitou nenhum exame do cliente antes da realização do “peeling de fenol”. O marido dela, que é coproprietário da clínica, esteve no estabelecimento durante a realização da perícia policial e disse que, por se tratar de um procedimento superficial, o procedimento não exige nenhuma avaliação prévia.