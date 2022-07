Ela afirma ter desistido de ser madrinha de um casamento após agressão da noiva

Uma mulher ficou completamente frustrada depois de ser alvo de agressões por parte de sua amiga e, consequentemente, acabou desistindo de ser madrinha no casamento dela. Agora ela precisa encontrar uma forma de comunicar sua decisão para a noiva.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher conta que se arrependeu de aceitar o convite apenas alguns minutos após ter concordado em assumir o papel de madrinha.

De forma anônima, ela revela que tem uma personalidade completamente diferente da de sua amiga que se casará em pouco tempo. Enquanto ela é reservada, a amiga gosta de compartilhar todos os detalhes de sua vida.

“Depois de me convidar para ser madrinha, minha amiga revelou que está grávida, e que havia decidido que ainda não era o momento ideal para ter um filho. Tudo isso acabou me custando tempo com minha família e filhos pois a cada telefonema eu precisava me desconectar de tudo para focar em ajudá-la”.

“O casamento dela também está repleto de sinais de que não será algo promissor. Seu parceiro tem reações estranhas e que me fazem acreditar que eles deveriam se conhecer melhor. Além disso, ela quer levar seus 3 cães, o que deixa a mim e ao meu marido desconfortáveis”, explica.

Ela desistiu de ser madrinha

Segundo seu relato, a mulher ainda revelou que começou a sentir que a relação de amizade entre ela e a noiva estava sendo “unilateral”, onde somente ela parecia se importar com a amiga.

“Tive dois momentos difíceis pelos quais eu passei que ela poderia estar do meu lado, mas não estava. Eu nunca ignoro as ligações dela e sempre vou atrás de ajudá-la quando ela precisa. Praticamente fui morar com ela quando o relacionamento anterior dela acabou. Até mesmo ignorei quando ela me deu um soco na cara porque eu a mandei ir para outro quarto enquanto o ex-marido dela pegava suas coisas”.

“Sei que preciso me afastar, mas não sei como dizer isso a ela”, finaliza a mulher.

Ela então recebeu diversos comentários de apoio deixados por outros usuários do Mumsnet. “Não consigo entender como você deixou essa ‘amizade’ durar por 20 anos”, revelou uma pessoa.

Você foi o capacho dela por anos, como pode continuar com essa amizade? Ter problemas não é desculpa para o comportamento dela. Você teme a reação dela ao dizer que desistiu de ser madrinha?”, questiona outra.