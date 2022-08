VÍDEO: Mulher defeca na porta de prédio e gera revolta

Uma mulher foi flagrada defecando em frente a um prédio no Bairro das Nações, em Balneário Camboriú, no Estado de Santa Catarina. A cena foi gravada e gerou revolta.

Nas imagens, feitas na última sexta-feira (29) entre as ruas México e Palestina, é possível escutar um homem que diz: “Olha o absurdo aqui na rua na Rua México. Ela tá defecando no hall de entrada do prédio. Chega ser absurdo. É um prédio, tem moradores”.

A mulher ouve e responde ao homem: “Chama quem tu quiser”.

Segundo o site “Diarinho do Litoral”, de Itajaí, as autoridades foram acionadas e disseram que têm enfrentado problemas relacionados aos usuários de drogas que ficam pelo local.

Assista ao vídeo:

Baratas e outros bichos

Carolina Oliveira de Moraes, de apenas 4 anos, faz sucesso nas redes sociais por conta de uma paixão que pode parecer bem nojenta para muitos: ela ama insetos, principalmente baratas.

Moradora de Belém, no Pará, ela esteve recentemente em São Paulo, onde visitou o Museu Planeta Inseto.

A mãe dela, Brenda Lopes Oliveira de Moraes, gravou o momento em que a filha se encantou durante o passeio. O vídeo já foi visto quase 1 milhão de vezes e acumula mais de 213 mil curtidas.

Assista:

Em entrevista ao “UOL”, a mãe de Carolina contou que a filha foi diagnosticada com autismo. Desde pequena, ela é levada para diversos passeios para “gastar energia” e acabou demonstrando sua paixão por insetos pouco convencionais.

