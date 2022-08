Ela decidiu que 30 minutos de barulho são suficientes para fazer uma reclamação

Uma mãe está completamente enfurecida depois que sua vizinha esperou apenas 30 minutos antes de bater em sua porta para reclamar da mais nova aquisição feita por ela.

Segundo relato, realizado no Mumsnet e compartilhado pelo The Mirror, a vizinha decidiu que meia hora era o suficiente para bater na porta da casa ao lado e reclamar do barulho causado pela nova banheira de hidromassagem instalada no quintal.

De forma anônima a mulher relata que recentemente comprou uma nova banheira de hidromassagem para instalar em seu quintal. A compra foi feita durante o final de semana e a banheira terminou de ser instalada logo na segunda-feira pela manhã, o que a fez querer testar sua nova aquisição acompanhada de seus filhos.

Segundo ela, passava das 8:45 da manhã quando eles decidiram ligar as bolhas, mas após 30 minutos de diversão eles foram surpreendidos com a vizinha irritada reclamando do barulho causado pela máquina.

Irritada com a atitude da vizinha, a mulher ainda afirma que utiliza a banheira de forma responsável, evitando ligar o maquinário no começo da manhã e durante a noite.

O relacionamento com a vizinha nunca foi bom

Em uma publicação onde descreve sua vizinha como uma pessoa “miserável e intrometida”, a autora do post conta que a moradora da casa ao lado não tem um bom histórico com as outras pessoas do bairro e que era esperado alguma reação dela a sua nova aquisição.

“Nós compramos nossa banheira de hidromassagem, instalamos e após 30 minutos recebemos uma visita da vizinha reclamando o barulho de forma exagerada e irracional. Ela é bem mais jovem que nós, mas é uma pessoa completamente miserável e intrometida. Se envolve em todos os dramas do bairro”.

“Eu não pretendo usar as bolhas durante a noite ou cedo pela manhã, então meus filhos estão cientes de que o uso será permitido somente durante o dia e em dias esporádicos na semana”, revela a dona da banheira.

Para os usuários do fórum, ela deve continuar utilizando a banheira e interagindo de forma “polida” com a vizinha. “Use sua banheira de forma ‘atenciosa’. Tenha momentos sociáveis e evite fazer muito barulho. O mesmo que você faria para qualquer coisa realizada em seu quintal”, sugeriu uma pessoa.

“O jardim é seu. Todo mundo tem algo irritante em seu quintal, desde churrascos extremamente longos e barulhentos até trampolins e cortadores de gama”, afirmou outra.

“Desde que você fique atenta aos horários de utilização, não vejo problemas. Apenas seja atenciosa e respeite os horários logo cedo pela manhã e durante a noite”, comentou outra.