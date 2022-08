Ela se revoltou ao saber os motivos da vizinha para jogar lixo em seu quintal

Uma mulher está totalmente indignada com a atitude de sua vizinha. Segundo ela, a moradora da casa ao lado decidiu jogar restos de comida no seu quintal para “alimentar os pássaros” que ficam no local.

Cansada da situação, a mulher buscou apoio dos internautas por meio de uma publicação no fórum online Mumsnet, e acabou com sua história sendo compartilhada pelo The Mirror.

Segundo o relato enfurecido da mulher, a vizinha simplesmente passou a jogar restos de comida em seu quintal sem ter sua permissão para fazer isso. Ela já foi flagrada jogando tomates, pão e bananas por cima da cerca que divide as duas propriedades, e quando questionada afirmou estar “alimentando os pássaros”.

“Recentemente me mudei para uma casa grande no campo. Temos um bom terreno, espaçoso e com cercas de ciprestes altos que nos isola dos vizinhos. Um certo dia eu notei que uma parte do meu terreno estava repleta de restos de comida. De frente para essa parte existe uma casa onde mora uma senhora idosa”, conta a mulher.

Ela flagrou toda a ação!

Continuando sua história, a mulher revela que ao sair de casa notou sua vizinha debruçada sobre a cerca. Ao se aproximar, ela decidiu questionar a mulher sobre suas atividades.

“Perguntei o que ela estava fazendo e ela explicou que mora na casa ao lado e que estava jogando restos de alimentos para os pássaros. Eu expliquei a ela que ela não pode jogar lixo na propriedade dos outros e que, além disso, tenho 3 cães que tem dietas restritas as quais ela pode prejudicar ao jogar alimentos no meu quintal”, conta a mulher.

“Ela pareceu não se importar pois voltamos a encontrar restos de alimentos no quintal e já não sei mais como podemos lidar com essa situação”.

Para os usuários do Mumsnet, a solução mais simples seria “devolver” os restos de alimento. “Jogue de volta para o lado dela da cerca. Não existe razão para ela não poder alimentar os pássaros no próprio quintal dela”.

“Veja se mais alguém mora com ela e tente falar com essa pessoa. Caso contrário, jogue de volta. Tenho certeza de que ela acabará percebendo o recado”, afirmou outra pessoa.

Diversas pessoas concordaram com o último comentário e a incentivaram a buscar por outros moradores da casa.