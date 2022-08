VÍDEO: Porco de colete salva-vidas chama a atenção em praia de Florianópolis: ‘Todo mundo chocado’

Uma cena inusitada chamou a atenção de quem estava na praia de Ribeirão da Ilha, em Florianópolis, em Santa Catarina, no último sábado (30): um porco de colete salva-vidas se refrescando no mar. A cena foi registrada por um turista e publicada nas redes sociais, fazendo sucesso entre os internautas (veja abaixo).

O vídeo foi feito por Levi Schimitt Silveira, que contou, em entrevista ao site G1, que ficou surpreso ao ver o animal. “Todo mundo meio chocado. Aparentemente o porquinho era bem habituado a ir para a água”, disse ele.

Levi destacou que o animal pertence a um casal e que é famoso na região. “A única coisa que eu ouvi é que eles [tutores] tinham batido umas fotos com ele ali perto da igreja”, relatou.

E foi exatamente isso o que aconteceu. A dona do animal, a auxiliar de veterinária Camila França, contou em entrevista ao site UOL que o porco, chamado Gusmã, tinha acabado de participar de um ensaio fotográfico na praia com uma “irmã” canina, a Mabi. Depois, ele aproveitou que estava na praia para se refrescar no mar.

“Coloquei colete nele mais como uma segurança, porque a gente gosta de mergulhar mais no fundo com ele, mas os porquinhos são excelentes nadadores”, explicou Camila.

A tutora destacou que Gusmã, que tem 1 ano, sempre chama a atenção das pessoas nas ruas. “Já estamos acostumados, porque a gente sempre passeia com ele e faz sucesso por ser um pet diferente. Quando a gente vai sair, sempre sabe que vai chamar atenção do pessoal”, conta.

Camila destacou que ele é castrado, vacinado, vermifugado, tem exames de sangue e ainda o registro em cartório como pet.

Apesar da aventura do porco na praia, o artigo 8º da lei municipal complementar nº 94, de 18 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a prevenção de zoonoses, diz que é “expressamente proibida a presença de cães, gatos ou outros animais em praias a qualquer título” em Florianópolis.

