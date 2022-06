Criança é levada às pressas para o hospital após ser atacada no peito por peixe-gato

Uma criança com menos de 10 anos foi levada às pressas para um hospital a depois de ser atacada no peito por um peixe-gato.

A criança teve ferimentos durante uma viagem de pesca na Flórida, nos Estados Unidos, de acordo com informações do site The Sun.

Os bombeiros disseram que quando a mãe da criança estava levando a vítima para um hospital próximo, o jovem sentiu falta de ar.

A vítima foi então levada de helicóptero para o hospital St Joseph’s em Tampa.

A equipe observou que não se sabe se o bagre era venenoso. Os bombeiros detalharam: “A criança foi atacada no peito pelo ferrão do peixe-gato.

Embora não se saiba se o peixe que atacou a criança era venenoso, um relatório de 2009 da National Geographic revelou que metade das mais de 3 mil espécies de bagres são venenosas.

A página detalhou que bagre tóxico da América do Norte tem “veneno relativamente leve” e algumas espécies, como o bagre chato, não são venenosas.

Nat Geo acrescentou: “Quando um peixe-gato se sente ameaçado por um peixe maior, ele pode soltar os espinhos dobráveis, tornando seu corpo mais largo e mais difícil de engolir”.

Com informações do site The Sun