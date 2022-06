Apenas 2% das pessoas conseguem adivinhar o número correto embaixo do carro

Testes de percepção não são tarefas tão simples quanto parecem. O Metro World News trouxe mais um desafio, dentre diversos outros, para você tentar resolver. Consegue dizer qual seria o número correto embaixo do carro?

Descubra o número correto da vaga de estacionamento! (Reprodução/TikTok)

Um usuário da plataforma TikTok, Rana Arshad, realizou um teste de percepção com seus seguidores. A tarefa consiste em dizer qual seria o número correto embaixo do carro. De acordo com o vídeo, apenas 2% das pessoas conseguem acertar a resposta.

“Apenas 2% das pessoas irão acertar a questão. Qual é o número dessa vaga de estacionamento?”, disse Arshad em seu vídeo na rede social. E aí, conseguiu identificar? Abaixo te contamos.

Resposta: Se você prestar atenção, irá perceber que o número está em ordem crescente. Basta virar a imagem de ponta cabeça. Logo, você verá que a resposta é 87!

Apenas 1% das pessoas conseguem encontrar todos os animais desta imagem

Testes de percepção podem dizer se você realmente possui um olhar aguçado. Este desafio, extraído de um TikTok, através de um artigo do portal The Sun, apresenta diversos animais em uma imagem e aponta que apenas 1% das pessoas conseguem localizar todos eles. Será que você se enquadra nessa porcentagem?

O mesmo usuário do TikTok, Rana Arshad, questionou seus seguidores se eles conseguiriam encontrar todos os animais na imagem. Observe ela abaixo:

Quantos animais há na imagem? (Reprodução/TikTok)

Após solicitar para que eles olhassem de perto, o tiktoker pediu para os internautas registrarem nos comentários a quantidade e os tipos de animais encontrados. E você, quantos conseguiu localizar?

Ao tentarem encontrar todos os animais, os usuários da rede social estimaram de cinco a oito bichos na imagem. Os elementos variaram de urso, morcego, macaco, cachorro e gato. Esquilos também foram localizados por alguns usuários, embora outros sugeriram que fosse um coelho.

Para conferir a resposta, clique aqui!

