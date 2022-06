Você consegue encontrar o cão, gato, sapo e a ave nestas imagens?

O Metro World News tem realizado diversos testes de percepção ultimamente. A maioria deles tem sido completamente desafiador a nada fácil. Desta vez, apresentamos um compilado de desafios para você tentar resolver. Será que consegue?

Encontre o cachorro! (Reprodução/Reddit @RollingThunder1987)

O primeiro deles é encontrar o cachorro nesta imagem. Preste bem atenção em volta. Você consegue encontrar agora? Para facilitar, vamos te entregar uma pista: o cão se encontra dentro do quadrado vermelho.

Encontre o cachorro! (Reprodução/Reddit @RollingThunder1987)

Achou? Não? Abaixo você confere a resposta:

Encontre o cachorro! (Reprodução/Reddit @RollingThunder1987)

Encontre o cachorro! (Reprodução/Reddit @RollingThunder1987)

Encontre o gato na imagem

Você sabia que gatinhos possuem a capacidade de se camuflarem facilmente? Pois é, neste desafio não poderia ser diferente. Olhe bem para a imagem e tente encontrar o gatinho “perdido”.

Há um gato escondido na imagem. Você consegue encontrar? (Reprodução/Reddit @Mikey10158)

Achou? Não? Abaixo você confere a resposta:

Encontre o gato! (Reprodução/Reddit @Mikey10158)

Encontre o sapo na imagem

Você sabia que durante o outono, é muito difícil encontrar os anfíbios, principalmente quando se trata de sapos? De acordo com o portal russo 1 Minuto, os sapos possuem uma coloração corporal que auxilia na camuflagem.

Há também uma espécie brasileira, o Proceratophrys boiei, conhecido popularmente como sapo-boi, é um anfíbio do grupo Odontophrynidae. Essa espécie é encontrada apenas na Mata Atlântica, do sul ao nordeste brasileiro. Ela está presente nos rios e florestas subtropicais úmidas de alta ou baixa altitude.

Encontre o sapo! (Reprodução/odnaminyta.com)

Sabendo disto, tente encontrar esse anfíbio no meio dos galhos. Será que você consegue? Caso tenha encontrado na primeira olhada, está de parabéns. Se não encontrou, não se preocupe, te mostramos o resultado.

Confira a resposta abaixo:

Encontre o sapo! (Reprodução/odnaminyta.com)

Encontre o pássaro na imagem

O lagópode-branco, por exemplo, é uma ave – um grupo de aves que inclui galos, galinhas, peru etc. – e pertence à família Phasianidae. O nosso amiguinho por habitat natural a tundra ártica da Groenlândia, Escócia, Islândia e América do Norte, além das ilhas do Oceano Ártico, Escandinávia, Sibéria e zona dos Alpes.

Encontre a ave! (Reprodução/Reddit @Barlind)

E é justamente este animalzinho que procuramos na imagem. Você consegue encontrá-lo? Abaixo você confere a resposta!

Encontre a ave! (Reprodução/Reddit @Barlind)

Encontre a ave! (Reprodução/Reddit @Barlind)

Veja mais: Você consegue encontrar a aranha na imagem?

Veja mais: Você consegue encontrar o ninho de passarinho na imagem?

Veja mais: Você consegue encontrar a ave nesta imagem?

Veja mais: Existe apenas um cão de verdade neste vídeo e não é fácil de encontrar. Você consegue?

Veja mais: NÍVEL DIFÍCIL: Você consegue encontrar o gato nesta imagem?

Veja mais: Há um sapo pendurado na foto. Consegue encontrar?