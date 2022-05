NÍVEL DIFÍCIL: Você consegue encontrar o gato nesta imagem?

Os gatinhos são animais tão fofos e estão por todo canto. Na arte da camuflagem, os felinos podem confundir a mente dos humanos. Desta vez, o teste não é nenhum um pouquinho simples. Olhando para a imagem abaixo, você consegue encontrar o segundo gatinho?

Encontre o gato! (Reprodução/Reddit @redpanda-salami)

Os felinos podem facilmente se camuflarem e dificultar a sua busca. Caso tenha encontrado o gatinho na primeira espiada, você realmente tem uma ótima percepção. Está de parabéns! Se não encontrou na primeira tentativa, não se preocupe. Afinal, desafios como estes não são tão simples.

Para te ajudar, vamos te dar uma dica a mais, está ok? Mesmo tornando as coisas um pouquinho mais claras, não significa que o desafio ficou fácil, tudo bem? Preste bem atenção dentro do quadro vermelho.

Se você conseguiu perceber a presença do gatinho, tiramos o chapéu! Caso não tenha encontrado, abaixo você confere a resposta do teste. Viu só como desafios como estes não são nada fáceis?

Confira a resposta:

A camuflagem é comum entre gatos

Você sabia que os felinos possuem a habilidade de se camuflarem? É algo mais comum do que parece. As listras e manchas na pelagem dos gatinhos costumam evoluir rapidamente, dando origem a uma variedade de padrões que os ajudam a se esconderem na natureza.

Para ilustrar a habilidade dos felinos em se esconderem de forma impressionante, confira abaixo 15 vezes que gatos se camuflaram da forma mais inusitada possível!

Os ambientes domésticos, por exemplo, também fazem parte dos cenários onde os felinos adquirem a habilidade de camuflagem. Vai dizer que nunca viu memes e imagens de gatinhos fofos se escondendo por aí? Como exemplo desta habilidade felina, há uma história que se tornou viral.

Certa vez, um gato se camuflou por detrás de uma TV desligada. Sua dona levou dez minutos para encontrá-lo. Ela só se deu conta após enxergar o gatinho parado em frente à tela.

Assista ao vídeo:

