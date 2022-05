Existe apenas um cão de verdade neste vídeo e não é fácil de encontrar. Você consegue? (Reprodução/Extraído do The Dodo - TIKTOK/THEHUSKYFAM)

Os desafios de encontrar os animais escondidos estão por aí ‘a todo vapor’! Desta vez, os donos de Kakoa decidiram criar este desafio com o próprio pet, dentre uma tonelada de cachorros infláveis e os prepararam para sua festa surpresa. Você consegue encontrar o cachorrinho? Informações são do portal The Dodo.

Após a comemoração do quarto aniversário de Kakoa terminar, seus donos enxergaram uma oportunidade decidiram que os animais infláveis ficariam por ali mesmo. Desta forma, seria possível gravar vídeos com Kakoa para o TikTok, junto com Sky, sua irmãzinha.

Certo dia, os donos dos pets tiveram a ideia de esconder Sky ao lado dos cães infláveis e ver se as pessoas conseguiriam identificá-la no meio deles. Aparentemente, parecia ser uma brincadeira simples. Contudo, a dificuldade de achar o animalzinho impressionou os internautas. Você se identifica?

Encontrar um husky dentre diversos cães infláveis que são completamente parecidos não foi uma tarefa tão simples de se realizar. Sky se alocou em um canto e seus donos moveram a câmera para criar a brincadeira. É importante lembrar que os créditos também precisam ser aplicados ao cachorrinho por suas habilidades de camuflagem.

Resultado da charada

Se não conseguiu encontrar o animal, confira abaixo o resultado:

Encontre o cão! (Reprodução/Extraído do The Dodo - TIKTOK/THEHUSKYFAM)

Kakoa também possui um vídeo de camuflagem, mas suas habilidades não se comparam com as de Sky. Talvez esteja na hora de pedir umas aulinhas a sua irmã. Charadas deste tipo são divertidas, mas não subestime o poder da camuflagem. Quando tudo parecer simples demais, este é o momento em que as coisas ficam ainda mais complicadas.

