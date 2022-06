Você consegue localizar o pato desconfiado?

Se você é adepto a um bom desafio e acredita possuir um bom olhar, prepare-se para desvendar mais este. Desta vez, o teste chegou nos admiradores dos patinhos. Olhando para a imagem abaixo, você consegue encontrar o pato desconfiado?

Encontre o pato! (Reprodução/Reddit @future_beach_bum)

De cara, é notável que há diversos patinhos tomando conta registro. Mas não é de todos que estamos falando, mas apenas um na posição diferente dos demais – e desconfiada. Caso tenha encontrado na primeira tentativa, você realmente tem um olhar aguçado. Está de parabéns! Se não encontrou, não se preocupe. Afinal, desafios como estes não são tão simples.

Para te ajudar, vamos te dar uma dica a mais, está ok? Mesmo tornando as coisas um pouquinho mais claras, não significa que o desafio ficou fácil, tudo bem? Preste bem atenção dentro do quadro vermelho.

Se você conseguiu perceber a presença do patinho desconfiado, tiramos o chapéu! Caso não tenha encontrado, abaixo você confere a resposta do teste. Viu só como desafios como estes não são nada fáceis?

Confira a resposta:

Você sabe a diferença entre pato, marreco, ganso e cisne?

Apesar de serem animais bem semelhantes, não é atoa que cada um deles possui um termo diferente. Por mais que sejam muito parecidos, há características que determinam suas respectivas espécies. É justamente desses pontos que iremos falar.

De acordo com William Menq, ornitólogo do canal Planeta Alves no YouTube, os quatro vêm da família Anatidae, aves capazes de flutuar sobre a água de nadar. Em um vídeo para a plataforma, ele explica a diferença dos animais.

Pato

Mais difícil de ser distinguido do marreco. Para essas aves domésticas, o pato tem um bico mais pontudo e fino, mais evidente nos machos. São maiores do que os marrecos.

Marreco

Os marrecos possuem bicos largos e lisos. Contudo não existe um consenso do que é um pato ou marreco no Brasil. Os dois possuem o mesmo nome “duck” no inglês, por exemplo. Geralmente são menos do que patos.

Ganso

Aves de porte médio a grande, porém menores que cisnes. Geralmente se alimentam de grama e passam bastante tempo em terra firma. Possuem um bico mais cônico e uma postura ereta. Há 23 espécies de ganso pelo mundo.

Cisne

São os mais fáceis de identificar, aves grandes e pesadas, com algumas espécies ultrapassando 14kg. A maior característica é pescoço grande. Possuem hábitos aquáticos, quase sempre estão na água. Existem 7 espécies no mundo, com apenas duas no brasil.

Assista ao vídeo:

