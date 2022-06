Jovem descobre infidelidade de namorado e arma plano para desmascará-lo; veja vídeo

Para a jovem Ariadna, de Santiago del Estero, na Argentina, seu relacionamento era perfeito, com um namorado atencioso e detalhista, assim como o descreveu em um vídeo compartilhado no TikTok. No entanto, o que parecia algo “mágico” se converteu em um pesadelo após descobrir quais eram as reais intenções de seu companheiro. Vejamos adiante os detalhes deste caso.

Como detalhado pelo portal Publimetro Mexico e como pode-se acompanhar nos prints de tela da gravação divulgada, o agora ex-namorado da jovem começou a reagir aos stories e escrever para uma de suas amigas.

Então, combinando com a tal amiga, ela conseguiu a senha de sua rede social e começou a conversar com o namorado, que a partir deste momento foi enganado.

Coloque estas notícias em sua lista de leitura:

O encontro com a ‘amiga’

Após um certo tempo conversando com quem pensava ser a amiga de Ariadna, o namorado da jovem resolveu marcar um encontro, mas não contava com a surpresa que teria.

Ao analisar a gravação, pode-se acompanhar o momento em que a jovem desce do veículo e vai de encontro ao companheiro. E, pouco tempo depois, ela retorna ao carro, mostrando que o ex-namorado não parava de ligar.

Por fim, após conseguir executar seu plano com a amiga e desmascarar o ex-namorado, Ariadna foi aproveitar a noite. Veja a seguir o vídeo que já soma mais de 23 milhões de visualizações. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

+ APROVEITE A OPORTUNIDADE E LEIA TAMBÉM: