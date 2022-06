Mãe defende que os filhos não sejam registrados somente com o sobrenome do pai

Uma mãe decidiu compartilhar sua opinião, um pouco polêmica, sobre a utilização do sobrenome paterno ao nomear uma criança.

A postagem, feita originalmente no fórum online Mumsnet, foi compartilhada por meio de uma notícia divulgada pelo The Mirror.

Na publicação, realizada de forma anônima, a mulher defende que, independentemente da situação, a criança deveria ser registrada somente com o sobrenome materno porque as mães enfrentam mais dificuldades durante a gestação.

“99% do fardo de uma gravidez recai sobre as mulheres. Toda a dor e desconforto que vêm com a gestação e o parto são apenas para a mulher. Nenhum homem tem que sofrer fisicamente, de forma alguma, para uma criança nascer”.

“Tudo o que eles fazem é o ‘básico’. Portanto acho que a honra de manter o nome da família deve pertencer apenas às mulheres”, afirmou a mãe que, em seguida, questionou os demais usuários da plataforma e pediu a opinião dos demais.

A opinião se mostrou polêmica

Não demorou muito para que um grande debate fosse instaurado na publicação feita pela mulher.

Um usuário escreveu: “Sempre pensei dessa forma e nunca entendi por que a maioria das pessoas insiste em fazer o oposto! Por qual motivo as mães solteiras dão aos filhos o nome do parceiro?”.

Outro publicou uma reflexão sobre o tema: “Acho que os pais devem tomar essa decisão em conjunto. Além disso, todo mundo deveria saber que o nome dos filhos de outras pessoas não diz respeito a eles”.

Uma mãe afirmou que essa situação ocorre por conta do sexismo: “Eu concordo totalmente com você! É tudo causado pelo sexismo que se tornou algo comum e deixamos de perceber. Meu companheiro estava ansioso para passar seu nome para a frente e eu aceitei, então se algum dos meus filhos realizar u grande feito, não será o meu nome junto ao deles nos livros de história”.

“Isso é um grande problema se pararmos para pensar, particularmente eu não faço muito isso, mas sou honesta para admitir que nossa decisão foi sexista”, finalizou.

Por fim, outro usuário discordou: “Eu vejo isso como você se tornar pai e começar uma família com todos tendo o mesmo nome. Se isso significa assumir a manheira tradicional de usar o nome do pai, tudo bem para mim”.