Marido proíbe a esposa de escolher o nome da filha após a opinião de sua irmã

Uma mulher está completamente irritada com a atitude de sua cunhada diante da sua escolha para o nome de sua terceira filha.

Conforme publicado pelo The Mirror, a escolha do nome está causando uma série de desconfortos entre as mulheres já faz algum tempo.

Esperando seu terceiro filho, a mulher conta que a cunhada está tentando “reafirmar seus direitos” sobre o nome de bebê escolhido por ela para seu terceiro filho, mesmo sem planejar ter filhos em um futuro próximo.

“Quando estava esperando meu primeiro filho, minha cunhada nos perguntou quais nomes pretendíamos dar para o bebê, eu disse a ela uma lista dentre os quais estava Olivia. Ela ficou chateada no mesmo momento e disse que eu não podia fazer isso porque ela sempre gostou desse nome e usaria ele para a própria filha. Na época ela era solteira”.

Ela conta que, assim como a cunhada, sempre gostou do nome e que seu marido também aprova a escolha. Os dois decidiram por Olivia e mantiveram a escolha até que aconteceu a grande discussão.

“Na ocasião nós tivemos um menino e, por motivos óbvios, não usamos o nome. No nosso segundo filho eu decidi não contar o nome antes do nascimento. Tivemos uma menina, mas optamos por outro nome”.

Ela decidiu não abrir mão da escolha

Agora, enquanto espera seu terceiro filho, ela conta que a situação com a cunhada segue da mesma foram, mas agora a mulher está em um relacionamento, ainda sem planos de engravidar.

“Se tivermos uma menina desta vez, eu não vou abrir mão de usar o nome. Acho que combina com o nome dos nossos outros dois filhos e sinto que não é legal abrir mão de um nome que nós dois gostamos por causa disso”.

“Nós sempre nos demos bem, mas ela parou de falar comigo por duas semanas quando disse que estava pensando em chamar meu bebê de Olivia. Na época, meu marido ficou ao lado dela, então quero a opinião de outras pessoas”, finalizou.

Para os usuários do Reddit, ela está correta em se manter firme na decisão. “Ninguém é proprietário de um nome, mas eu pesaria bastante o meu amor pelo nome e a indisposição que teria com minha cunhada se escolher usá-lo”.

“Isso é ridículo! Se seu marido não gostar do nome, tudo bem, mas se ele não quiser usá-lo somente por causa de sua irmã que talvez, em algum momento, dará à luz uma menina, aí é infantilidade”, finalizou outra pessoa.