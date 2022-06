Futura tia exige que a sobrinha seja nomeada em sua homenagem

Uma grávida está completamente irritada com a atitude de sua irmã. Segundo ela, a futura titia está exigindo que a sobrinha tenha o mesmo nome que ela como uma forma de homenageá-la.

Em um relato postado no Reddit, e compartilhado pelo The Mirror, ela conta que está espantada com a atitude da irmã, principalmente porque as duas não se dão muito bem.

No entanto, após saber que a irmã espera uma menina, a mulher ficou completamente “obcecada om a ideia de ser tia” e passou a tentar instruir, de forma invasiva, a irmã grávida. Ela até mesmo chegou a passar instruções estritas sobre a decoração do quarto da criança e sobre os nomes possíveis de serem escolhidos, listando o seu próprio nome como primeira opção.

“Nós nunca tivemos um bom relacionamento porque durante toda minha vida fui deixada em segundo plano. Meus pais esqueciam de ir às minhas peças de escola e jogos de basquete, além de não me presentearem no meu aniversário”, conta.

“Poderia lidar com isso por serem erros deles, mas minha irmã gosta de me lembrar constantemente sobre isso e de usar contra mim. Uma vez ela cortou meu cabelo porque um cara que ela gostava me chamou para sair. Quando contei aos meus pais, mesmo eu tendo recusado o convite, ela começou a chorar e eles apenas se sentiram mal por ela”, conta.

As irmãs nunca tiveram um relacionamento próximo

Ela segue sua publicação contanto sobre outros momentos em que passou por situações em que a irmã foi favorecida em relação a ela e explica o quanto coisas importantes foram “tiradas” dela para serem dedicas à irmã.

“Agora que estou grávida de uma menina ela está obcecada em ser tia e começou a comprar diversas coisas para minha filha. Ela fica mandando mensagens sobre como devo montar o quarto do bebê e até me trouxe um pequeno macacão bordado com os dizeres ‘Mini Jenn’ e me disse que é assim que vou nomear minha filha”, explica.

Após garantir que não vai dar este nome para a filha, ela foi chamada de egoísta por seus pais e acusada de “não permitir que a irmã seja feliz”.

Leia também: Grávida é chamada de ‘mimada’ pelo marido após se queixar de dores na gestação

“Recebi uma ligação dos meus pais dizendo que sou egoísta por saber que minha irmã não poderá ter filhos e que sou egoísta por tirar isso dela. Disseram que eu deveria ‘dar este presente’ para ela e que eu feri seus sentimentos”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, sua atitude foi correta e sensata. “Você pode até mesmo considerar cortar o contato com seus pais e irmã depois disso”, afirmou uma pessoa.

“Como eles podem achar isso aceitável? Não é o nome de um animal de estimação, é o nome da sua filha, que ela vai carregar por toda a vida!”, finalizou outra pessoa.