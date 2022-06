Pai gera polêmica ao dar ‘lição de moral’ em filho que fazia bullying com colega Reprodução - TikTok

Um homem, cuja identidade não foi revelada, e que é pai de um estudante de uma escola no México, repercutiu após ter um vídeo compartilhado em que ele tenta dar uma “lição de moral” no filho que praticava bullying com um colega.

Em um trecho da gravação, é possível escutar o homem dizer: “Acontece que esse senhor, meu filho, estava tirando sarro de seu parceiro por usar ‘tênis pirata’, então vou mandá-lo toda a semana de chinelos, para que ele aprenda a lição de que você não deve fazer as pessoas com menos oportunidades se sentirem inferiores”, afirmou.

Pai foi além da simples mensagem

Além de fazer os comentários sobre a atitude do filho, o homem adotou outra iniciativa e fez com que o jovem doasse um de seus sapatos novos para o colega a quem supostamente teria ofendido.

“Pai, mas são meus, são meus favoritos”, disse o estudante, que logo foi interrompido: “Eram seus, você teria pensado nisso antes de zombar de pessoas que não têm as mesmas oportunidades que você”, relatou.

Para finalizar sua mensagem ao filho, ele complementou: “Eu não faço isso com a intenção de fazer você se sentir mal, filho, mas para que aprenda, porque outra pessoa pode colocar você no seu lugar de uma forma que não é correta. Eu te amo muito e sinto muito”, encerrou.

Desde que foi compartilhado na plataforma de vídeos, a gravação gerou certa polêmica e com mais de 20 milhões de visualizações dividiu opiniões. Mais detalhes sobre o registro podem ser conferidos no perfil do TikTok.