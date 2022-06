Mulher grávida abandona marido no aeroporto por um motivo surpreendente

Uma mulher grávida ficou se sentindo “chateada e humilhada” ao buscar o marido no aeroporto. Segundo seu relato, o homem esperava que ela carregasse suas malas pesadas enquanto em direção ao carro alegando estar “cansado e com dores” por conta da longa viagem.

Ela decidiu contar sua história por meio de um relato postado no Reddit, e que posteriormente foi compartilhado pelo The Mirror.

Diante do comportamento de seu marido, a mulher, que não teve a identidade revelada, deixou o homem no local e seguiu sozinha para casa, onde uma grande briga aconteceu após a chegada do companheiro que precisou pegar um táxi para voltar.

Em seu relato ela conta que o marido, de 32 anos, estava viajando a trabalho durante 1 mês e pediu que ela o buscasse no aeroporto no dia de seu retorno.

“Assim que ele me viu, ele soltou as malas e começou a andar. Eu tentei fazê-lo parar, mas ele me disse para pegar as malas e segui-lo. Estou grávida de 12 semanas, mas ele diz que eu ainda ‘estou em boa forma’”, conta a mulher.

“Eu tentei chamar a atenção dele e disse que as malas eram pesadas demais para eu carregar, mas ele fez um discurso falando sobre como estava cansado depois de ter passado quatro horas no avião e que suas costas, braços e pernas doíam”.

Ela deixou o marido para trás

Sem acreditar na atitude de seu marido, ela se recusou a pegar as malas e reforçou que se a bagagem era dele, ele que lidasse com isso.

No entanto, sua afirmação o deixou completamente “tenso” e ele afirmou que ela estava agindo de forma “irritante”.

“Disse a ele para pagar alguém para carregar as malas e ele retrucou com um ‘eu já tenho alguém para fazer isso e é você. Vamos logo que estou cansado de ficar em pé’, e saiu andando. Eu deixei a bagagem no mesmo lugar e passei direto por ele, que começou a gritar”, relata a mulher.

“Entrei no carro e vim embora, eu não queria nada disso, me senti chateada e humilhada com a situação”.

Quando o homem finalmente chegou em casa, ele afirmou que ela o “envergonhou e fez uma cena” sem necessidade e a fez acreditar que ela reagiu de forma exagerada.

Para os usuários do Reddit, quem agiu de forma errada, e desnecessária, foi o homem. “Saia desse relacionamento! Grávida ou não, jogar as malas no chão e esperar que seu parceiro carregue é algo nojento”.

“Ele estava tentando te controlar. Começa assim e depois vai aumentando. É importante você não ignorar esse sinal de alerta”, avisou outra pessoa.