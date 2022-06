Marido força a esposa a dormir no sofá para ele poder dividir a cama com o amigo

Uma mulher ficou completamente furiosa diante da atitude de seu marido. Segundo ela, o homem a expulsou de sua cama para poder dividir o quarto com seu melhor amigo.

Em um relato desesperado no Reddit a mulher contou sua história, que foi compartilhada pelo The Mirror.

“Primeiro vou explicar que meu marido tem 33 anos, e seu amigo ‘Carl’ também. Eles são melhores amigos e por vezes meu marido o chama de ‘nicotina’ por causa da forma como ele sente falta da companhia de seu amigo”.

“Eles fazem tudo juntos, viajam juntos, tiram férias juntos e até mesmo trabalham juntos. Recentemente a esposa de Carl faleceu por conta de um câncer e eles acabaram se distanciando durante o período de luto, meu marido também se sentiu arrasado pelo amigo e começou a tentar animá-lo de diversas formas”.

Ela conta então que o casal planejou uma viagem de três dias para outro estado e que ela foi responsável pelo planejamento e reservas para duas pessoas.

“Sem me avisar, meu marido convidou Carl para nos acompanhar, o que me deixou extremamente chateada e ‘estragou’ minhas férias românticas. Só descobri quando ele foi buscá-lo”.

As coisas saíram do controle

A situação ficou ainda pior quando ela descobriu que eles precisariam dividir o quarto pois desde o falecimento da esposa Carl não teve ânimo para trabalhar e estava passando por dificuldades financeiras.

“Meu marido disse que deveríamos dividir o quarto e eu acabei aceitando porque deveríamos passar o dia todo na praia. Na primeira noite eu estava na cama quando eles voltaram e fui acordada pelo meu marido me pedindo para dormir no colchão que ele havia arrumado para mim, pois os dois ficariam com a cama”.

Espantada com a atitude do marido ela o questionou sobre a situação ao que ele afirmou que o amigo era um “hóspede” e que ele não o deixaria dormir no chão.

“Disse a ele que não tinha concordado com isso e ele me disse para aguentar e tentou usar a ‘carta do viúvo’. Eu peguei minhas coisas e fui embora. Ele começou a gritar comigo e a me chamar de irracional e Carl disse que eu estava fazendo da situação toda um grande problema”.

“Depois que voltamos ele se recusou a falar comigo sobre isso e disse que eu estraguei tudo. Eu admito que Carl está lutando para melhorar, mas eu nem sabia que ele ia com a gente!”, desabafa a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela tem razão em estar chateada. “Eu acho que seu marido pode ter outros sentimentos por Carl. Compaixão e empatia são uma coisa, mas o que ele está fazendo com você por conta de um amigo, é insanidade”.

“Eu tentaria questioná-lo sobre sua amizade. Não é apropriado convidar uma terceira pessoa para uma viagem em casal sem discutir isso com seu parceiro antes. Depois ele a ainda a fez dormir no chão? Isso é horrível”, comentou outra pessoa.