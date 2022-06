Sogra joga anel pelo ralo para impedir o filho de pedir a namorada em casamento

Uma sogra tomou medidas extremas para evitar que o filho peça a namorada em casamento. Segundo a namorada do jovem, a mãe de seu companheiro nunca gostou da presença dela.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher, de 30 anos, conta que seu relacionamento com o namorado estava indo bem e que ele é uma pessoa “extremamente doce e carinhosa”.

No entanto, ela não pode dizer o mesmo da mãe dele que fez diversos comentários sobre sua fé e aparência assim que a conheceu.

Após o primeiro encontro desastroso com a sogra, a mulher afirma que o namorado conversou com ela sobre seu comportamento e que logo ela concordou em receber a jovem em um novo evento familiar.

Novamente, o encontro foi desastroso pois o homem pegou a mãe procurando a habilitação da jovem em sua bolsa para “verificar seus antecedentes criminais” com os dados do documento.

A situação piorou rapidamente

Após a ocasião, a mulher evitou participar de qualquer evento que envolvesse a família de seu companheiro até que em determinado dia ela concordou em comparecer a uma reunião de família.

Depois de aguentar a sogra a encarando durante toda a noite, ela precisou lidar com novos comentários preconceituosos feitos por ela.

“Eu mostrei à irmã dele uma foto da minha sobrinha que tem a mesma idade que ela. Minha sogra começou a rir e disse que espera que se tivermos um filho, ele não seja parecido com minha sobrinha”, conta.

Após perder a paciência com as atitudes da mulher, as duas entraram em uma grande discussão antes que seu companheiro pudesse intervir.

Neste momento, ela relata que a mulher reparou que o filho estava segurando algo na mão e que era o anel de noivado de sua avó, passado de geração em geração na família.

Ela então relata que a sogra pegou rapidamente a caixa das mãos do rapaz e a jogou em um bueiro.

“Ela me olhou nos olhos e disse ‘você nunca terá esse anel!’ E depois disse ao meu namorado que a avó está de coração partido porque o anel está em um bueiro ao invés de continuar na família como ela queria”.

Diante da situação, ela questionou os demais usuários se deveria pedir ao namorado para cortar relações com a mãe por conta da atitude. Eles rapidamente responderam.

“Você precisa conversar com ele e explicar que não vai tolerar este tipo de comportamento”, comentou uma pessoa.

“Espero que a avó dele rejeite as atitudes da mãe, não é possível alguém aceitar uma atitude destas”, finalizou outra.