Adolescentes causam problemas no bairro por conta de música alta

Uma mulher está completamente irritada depois que dois adolescentes, filhos de seus vizinhos, passaram a escutar música alta durante 12 horas por dia. Segundo seu relato, o barulho começa após os jovens chegarem da escola e a fazem ter prejuízos em seu desempenho no trabalho.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher procurou apoio no fórum online Mumsnet, onde compartilhou sua situação.

Ela relata que os filhos adolescentes de seu vizinho estão atualmente ficando a maior parte do dia em casa. Os jovens estão em período preparatório para os exames referentes ao término do período escolar e, ao invés de estudar, estão aproveitando o tempo para escutar música alta junto com os amigos no quintal.

Ela insite que as músicas começam por volta das 11 horas da manhã e seguem até tarde da noite, o que a impede de ter um tempo de descanso e até mesmo um ambiente tranquilo para trabalhar.

“Meu vizinho tem dois filhos adolescentes que estão de licença de estudos no momento, eles têm uma espécie de ‘refúgio de jovens’ nos fundos do quintal que consiste em um galpão com luzes e alto-falantes”, explica a mulher.

“Eu consigo lidar com o barulho durante a noite, mas trabalho de casa e só consigo fazer isso na minha sala de jantar, que é realmente perto da casa deles. Estou precisando lutar para conseguir trabalhar e fazer reuniões! A música alta e os gritos dos adolescentes não me permite ter paz para isso”, afirma.

Ela tentou conversar com os pais

Em uma tentativa desesperada de resolver a situação, ela tentou conversar com os pais dos jovens, mas não obteve sucesso.

Ela acredita que a situação deverá piorar ainda mais com as férias que vão começar no próximo mês e terminarão em setembro.

“Mencionei isso para a vizinha e ela me disse apenas para tentar ignorar, mas como faço isso se tenho 3 meses de barulho pela frente? Eu não tenho um escritório onde posso correr para trabalhar em paz e com o calor vou precisar abrir as janelas!”, relata a mulher.

Para os usuários do fórum, ela deve tentar falar novamente com os pais dos jovens e, caso não adiante, deverá reportar o caso para as autoridades locais.

“Você precisa dizer abertamente ao vizinho que precisa que o barulho pare imediatamente. Você precisa trabalhar!”, comentou uma pessoa.

“Diga a eles que vai denunciá-los para as autoridades a menos que resolvam a situação. As autoridades devem investigá-los caso o barulho continue e eles podem aparecer a qualquer momento”.