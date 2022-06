Vizinho exige que as crianças da casa ao lado parem de andar de patinete

Uma mãe ficou completamente espantada com a atitude de seus vizinhos. Segundo ela, um vizinho exigiu que seus filhos parem de andar de patinete na calçada, mesmo sendo em frente a casa em que moram.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mãe decidiu compartilhar sua situação no fórum online Mumsnet, onde desabafou sobre o ocorrido.

Ela explica que recentemente seus vizinhos bateram em sua porta e pediram a ela para proibir os filhos de passar por sua casa e, em algum momento posterior, chegaram a abordar uma das crianças para exigir a ela cumpra essa determinação.

No entanto, conforme relato da mãe, o trajeto é de livre circulação e não passa diretamente no interior da propriedade do casal, o que significa que eles não podem controlar quem utiliza o caminho.

Segundo ela, a situação rapidamente piorou quando estes mesmos vizinhos passaram a reclamar do fato de verem as crianças brincando fora de casa.

“Moramos em uma casa pequena e recentemente um de nossos vizinhos veio pedir para eu impedir meus filhos de passearem de patinete na frente de sua casa”, conta a mulher indignada com a situação.

A situação está cada vez pior

Segundo relato, apenas algum tempo depois que a mulher saiu de sua porta, a filha decidiu contar a ela que os vizinhos já a abordaram antes.

“Minha filha veio contar que a vizinha também já a abordou e pediu a ela que não andasse do lado de fora de sua casa. Irritada, eu a atendi novamente e quando ela me perguntou o motivo pelo qual meus filhos passam na frente de sua casa eu disse a ela que é uma calçada e que eles podem andar na calçada”.

“Por precaução eu pedi para minha filha evitar aquela parte da rua, mas meu filho é autista e ele não entende a ordem de ‘não ande de patinete nesta área específica das calçadas’. Apesar disso, estou errada em pensar que o pedido dela é que é exagerado e irracional?”, questiona a mulher.

Para os usuários do fórum, a mãe deveria apontar isso para os vizinhos em questão ou simplesmente ignorá-los.

“A calçada não é propriedade dela, então ela não dita quem pode ou não passar ali”, comentou uma pessoa.

“Eles ficam muito tempo na frente da casa dela ou apenas passam para ir a algum lugar? Imagino que o barulho seja irritante se eles utilizarem o local para longas brincadeiras”, comentou outra pessoa.