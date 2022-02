Tropas russas recuam na fronteira com a Ucrânia e a tensão entre os países diminui

Imagens que mostram o movimento de recuo das tropas russas na fronteira com a Ucrânia podem auxiliar a diminuir a tensão entre os dois países e a comunidade internacional.

O anúncio que confirmou o redirecionamento das tropas foi feito por um porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, conforme informa o Publimetro Peru.

Igor Konashenkov, porta-voz do ministério, declarou que a ação foi motivada pela finalização de parte dos exercícios militares.

“As unidades dos distritos militares do sul e do oeste, que completaram suas missões, já começaram a embarcar no transporte ferroviário e automobilístico e iniciarão hoje o processo de mudança para suas guarnições”, declarou.

Segundo sua declaração, outras tropas seguirão em marcha como parte de comboios militares, uma vez que os exercícios militares “foram realizados conforme o planejado”. No entanto, Konashenkov reforça que algumas unidades do exército russo seguem realizando exercícios militares no local.

“As forças armadas russas seguem realizando exercícios em larga escala para treinamento operacional de tropas e forças. Praticamente todos os distritos militares, frotas e tropas aerotransportadas estão participando”.

As declarações foram realizadas em um momento no qual os Estados Unidos e a Grã-Bretanha sinalizaram sobre a possibilidade de uma invasão russa nas próximas horas.

Rússia afirma não ter a intenção de invadir a Ucrânia

Diante do aumento das tensões por conta da presença massiva das tropas russas na fronteira com a Ucrânia, o presidente russo Vladmir Putin sempre negou estar planejando uma invasão e culpou outros países de divulgarem narrativas falsas sobre as manobras militares.

Ao todos, estima-se que 126.000 soldados russos estavam posicionados na região leste da Ucrânia, enquanto 80 mil soldados russos e bielorrussos estavam posicionados ao norte. Navios de guerra com fuzileiros navais e tropas da força especial foram identificados ao sul do país.

Com as movimentações das tropas, chefes de espionagem americanos da CIA e da NSA informaram sobre o vazamento de planos de invasão por parte da Rússia, deixando claro que realizaram a interceptação de ordens militares.

Apesar do recuo das tropas, a presença militar russa na região ainda é alta e o alerta de possibilidade de guerra é mantido.