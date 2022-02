Apoiadores postam capa falsa e tentam emplacar ideia de que Bolsonaro fez Putin recuar na Ucrânia

Enquanto o mundo respira aliviado com a notícia de que as tropas russas começaram a se retirar da Ucrânia, no Brasil os aliados de Bolsonaro tentam emplacar nas redes a falsa ideia de que o presidente foi responsável pelo recuo de Putin.

Esse grupo, formado por apoiadores e até ministros do governo, criou a hashtag “BolsonaroEvitouAGuerra”, que chegou a ser um dos assuntos mais comentados nesta terça-feira no Twitter.

Em um dos posts compartilhados na rede, o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles compartilhou uma postagem do ministro do Turismo, Gilson Machado, uma montagem do presidente como capa da revista Time, onde lê-se “Prêmio Nobel da Paz de 2022″. O texto cita, falsamente, “papel fundamental na crise entre Rússia e Ucrânia”.

Em uma das frases da capa falsa, lê-se: “Bolsonaro, o homem que poderá definir o futuro do planeta.” Outra frase estampada na capa é: “Com viagem à Rússia agendada, o Brasil tem papel fundamental na crise entre Rússia e Ucrânia.

Curiosamente, a capa verdadeira da revista desta semana aborda a pandemia de covid-19 e o título é “Como a covid termina”.

MEMES

Enquanto alguns discutem a divulgação da notícia falsa nas redes, internautas aproveitaram para criar memes de todos os tipos mostrando Bolsonaro e Putin nas mais variadas situações. Veja alguns abaixo:

Acabei de receber essa imagem no zap. Parece real.#BolsonaroEvitouAGuerra pic.twitter.com/lAhuamVatf — TeAtualizei 🇧🇷👊🏻❤️ (@taoquei1) February 15, 2022

CNN confirma pra mim! É verdade que o PR selou a paz na https://t.co/m7e9rIcRnn um motociata?#BolsonaroEvitouAGuerra pic.twitter.com/3pLaFxu4Ee — Olhando aCima - #BolsonaroAte2026 (@Olhando_A_Cima) February 15, 2022

ISOLAMENTO

O presidente Jair Bolsonaro chegou nesta terça-feira à Rússia, mas ao contrário do que esperava não será recebido imediatamente pelo presidente Vladimir Putin. Isso porque os protocolos sanitários do país exigem que o presidente fique confinado no Hotel, em Moscou, até o dia da reunião com o presidente Putin, que deverá ocorrer nesta quarta-feira, de acordo com a agenda do Kremlin.

De qualquer forma, ao contrário de sua prática comum no Brasil em todos esses meses de pandemia, Bolsonaro desembarcou nesta terça-feira em Moscou usando uma máscara de proteção contra covid-19.