Noiva tropeça no vestido e quebra o pé após tomar ‘alguns drinks’ em seu casamento

Sam Graham, de 40 anos, acordou na manhã seguinte ao seu casamento com uma dor terrível. Durante a comemoração ela tropeçou no vestido de noiva e caiu pouco antes do final da festa. Ela agora se recupera usando muletas enquanto seu marido, Dave, a auxilia nas tarefas diárias.

Segundo reportagem do The Mirror, Sam fez questão de relembrar os votos do casamento ao comentar sobre o episódio: “Nossos votos diziam: ‘na saúde e na doença’, então Dave teve um batismo de fogo nessa questão. Ele não é o melhor chef do mundo, mas faz o melhor para cuidar de mim”.

Ela então relata o que aconteceu no dia de seu casamento: “Bebi alguns drinques no meu casamento e acho que isso contribuiu para a minha queda”.

Eles se conheceram em um site de namoro há 6 anos, embora Sam não estivesse preocupada em encontrar alguém. “Eu não estava realmente procurando por um amor, um dos meus amigos colocou meus dados no site. Então descobri que Dave morava perto da minha mãe e que, como eu, era solteiro. Ele foi muito cavalheiro e nos apaixonamos rapidamente”.

Eles ficaram noivos e começaram a planejar o casamento, mas em agosto de 2020 a mãe de Sam faleceu em decorrência de um câncer. “Mamãe e eu éramos muito próximas, então foi de partir o coração. Eu tinha uma foto dela no casamento para poder vê-la enquanto caminhada até o altar”.

Sam tropeçou em seu vestido de noiva após tomar alguns drinks

Com a perda de sua mãe a deixando emocionada no dia do casamento, Sam decidiu tentar controlar as emoções tomando alguns drinks, mas aparentemente não foi uma boa ideia. Ela admitiu que ao final da noite estava “bastante bêbada”.

“Eu tomei alguns drinks para tentar controlar minhas emoções, porque eu realmente sentia falta dela”, contou Sam.

Ela também relatou como aconteceu o tombo que a fez precisar de atendimento médico: “Quando entramos pela porta da frente, prendi a cauda do meu vestido de noiva e cai de ponta-cabeça. Meu pé estava bem ruim, mas pensei que poderia dormir. Nós dois desabamos na cama”.

Na manhã seguinte, ao acordar, Sam percebeu que seu pé estava inchado e dolorido, a fazendo procurar um hospital. Após exames, foram identificadas duas fraturas em seu pé que a fizeram precisar de uma bota ortopédica e muletas por pelo menos um mês.

“Odeio ficar parada, mas estou com muita dor. Não consigo ir ao trabalho nem dirigir, é frustrante. Dave está cuidando de mim, cozinhando e me ajudando a subir as escadas, o que não é o melhor começo para a vida de casado! Mal posso esperar para voltar a cozinhar”.

O casal agora planeja uma lua de mel para quando Sam estiver completamente recuperada.