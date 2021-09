Filha faz pai viralizar na internet após gravá-lo atravessando o aeroporto

A estrela do TikTok, Abbey, estava viajando com sua família e decidiu documentar o comportamento do seu pai no dia em que viajavam no aeroporto de Dublin, na Irlanda.

Conforme notícia do The Mirror, no vídeo é possível ser o pai de Abbey guiando sua família pelo aeroporto, na escada rolante, na fila do despacho de bagagem e também checando constantemente os passaportes para ter certeza de que não os perdeu.

A jovem chamou o comportamento de “modo pai” e disse que ele foi ativado assim que chegaram ao aeroporto de Dublin.

Após o compartilhamento o clipe viralizou rapidamente, contando com milhares de visualizações.

Ao longo do vídeo, Abbey descreve uma a uma as atividades de seu pai. Ela vai narrando conforme o homem desempenha cada uma das tarefas. Em determinado momento, ela explica que seu pai está dando o “tratamento silencioso” para sua irmã Emily, que aparece no vídeo precisando embalar frascos de cremes e líquidos antes de entrar no avião e, consequentemente, gerando alguns minutos de atraso para a família.

Após a quarta verificação dos passaportes a família chegou ao portão de embarque em tempo recorde após uma “preocupante caminhada acelerada”.

A filha mostrou detalhes do comportamento de seu pai ao organizar uma viagem

Ao que tudo indica a família chegou a tempo no avião e, após se acomodarem, o pai de Abbey teve uma última tarefa a fazer antes de desligar o “modo pai”: recolher os passaportes de todos por ser “o único confiável para guardar estes documentos”.

Com a postagem do vídeo muitos usuários se identificaram com a ideia de uma pessoa estar superpreparada para uma viagem via aeroporto. Sharon Draper, psicóloga, disse tratar-se de uma necessidade que as pessoas têm de se manter no controle das situações.

Desde que o vídeo foi postado ele conta com mais de 87.000 visualizações e quase 5.000 comentários.

Aparentemente, muitos se identificaram com o comportamento do pai de Abbey. “Esse sou eu todo! Depois de assistir isso posso até ficar mais calmo no próximo feriado”.