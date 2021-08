‘Minha sogra vai dar uma festa de aniversário para minha filha sem permissão’

O relacionamento com as sogras nem sempre é algo amoroso e próximo, em alguns casos pode chegar a ser um tanto quanto tóxico. Recentemente uma mulher foi até um fórum de mães desabafar sobre a relação com sua sogra. Aparentemente a mãe de seu companheiro decidiu fazer uma festa de aniversário para sua neta uma noite antes da festa real.

Segundo o The Mirror, a mãe foi de forma anônima até o Mumsnet onde compartilhou sua história e pediu a opinião dos outros usuários.

Ela contou que já tinha planejado uma festa de aniversário para sua filha. Foram meses de planejamento e tanto sua sogra, como o resto da família, foram convidados para a comemoração.

Apesar da festa feita pela mãe, a sogra decidiu dar uma “festa rival” em sua própria casa, na noite anterior a festa de aniversário oficial. A mãe ficou chateada pois em momento algum a sogra pediu permissão para fazer a outra festa. Ela também está preocupada que sua filha perca a chance de curtir a festa, planejada a tempos, para participar de outra festa.

Na postagem ela ainda esclarece que ela e a sogra se dão bem. “Apenas para contexto e histórico. Eu e minha sogra nos damos bem, mas tivemos problemas de limites durante todo meu relacionamento com meu marido. De qualquer forma, eu gostaria de uma opinião imparcial”.

Festa de aniversário vira motivo de briga entre nora e sogra

A mãe seguiu sua postagem explicando que o aniversário de sua filha seria no próximo final de semana e que ela organizou uma festa em um parque local. Para a data, ela encomendou comida, jogos ao ar livre e outras coisas mais. Além disso, ela disse ter convidado toda a família.

No entanto, sua sogra encaminhou uma mensagem no grupo da família, via whatsapp, convidando todos para irem até sua casa na noite anterior a festa para comemorarem juntos todos os aniversários de agosto.

“Os únicos aniversariantes em agosto são meu cunhado e minha filha, que irá comemorar o aniversário dela no dia seguinte a festa!”, declarou.

A mulher termina sua postagem comentando que o marido não viu maldade na festa proposta por sua mãe, mas ela insiste que se sente mal com a comemoração pois não poderá comemorar o aniversário de sua filha nas duas datas devido aos preparativos da festa oficial.

Ao total, mais de 200 pessoas responderam a postagem, solidarizando com a situação da mulher. Alguns usuários disseram que a sogra está novamente ultrapassando os limites para uma relação saudável, enquanto outros disseram não ver problemas na festa proposta.