Mulher acende um cigarro assim que avião pousa e choca passageiros

Passageiros de um avião ficaram chocados com a atitude de uma mulher. Ela acendeu um cigarro assim que o avião pousou, mesmo sabendo que fumar em aviões é considerado ilegal.

Segundo o The Mirror, outros passageiros registraram o momento. O vídeo compartilhado no TikTok mostra a mulher acendendo o cigarro dentro do avião, mesmo sendo um voo público e com proibições para fumar a bordo.

A mulher, que era passageira em um voo da Spirit Airlines, aguardava o avião estacionar no aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida. Beatrice Trifonovoa, que estava a apenas algumas poltronas de distância, fez o vídeo do momento e o compartilhou nas redes sociais.

O registro rapidamente se tornou viral e foi compartilhado por diversos outros usuários. Na gravação é possível ver o momento em que um passageiro fala à mulher: “Com licença? Você não pode fumar cigarros agora.”, ao que ela responde: “Foi um longo dia”.

Mulher acende um cigarro em voo mesmo com proibições

Em um vídeo que mostra o desfecho da história é possível ver o momento em que dois policiais do aeroporto são vistos a bordo do avião e pedem à mulher, que aparentemente está dormindo, para descer.

“Senhora, vamos lá. Vamos, está com uma mala?”, questiona o policial. Enquanto os homens buscam pela bagagem da passageira, outras pessoas reclamam pelo atraso no desembarque do avião.

Beatrice escreveu a seguinte frase no vídeo compartilhado: “Isso é o que acontece quando você fuma em um avião. Ela negou fumar na frente dos comissários de bordo, mas eles encontraram o cigarro em seu copo vazio”.

A passageira foi escoltada para fora do avião pelos policiais e, por meio de um comunicado, a polícia se posicionou quanto ao incidente. “No local, os policiais se reuniram com funcionários da Spirit Airlines e foram informados de que queriam que uma passageira fosse retirada do avião por fumar. Os policiais retiraram a mulher e nenhuma prisão foi feita”.

Segundo a empresa aérea, “Os comissários de bordo notaram o odor e os outros passageiros foram rápidos em apontar o responsável”.