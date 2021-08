Mulher descobre que seu noivo a traiu com sua melhor amiga e decide se vingar

Uma mulher descobriu que sua melhor amiga tinha um caso com seu noivo e decidiu se vingar de uma forma um tanto quanto criativa e inusitada.

Segundo notícia divulgada pelo The Mirror, a jovem ficou arrasada ao descobrir a traição de seu noivo e mais arrasada ainda ao descobrir que a outra mulher era sua melhor amiga.

Para se vingar dos dois, ela recorreu a Liv Portillo, uma famosa joalheira do TikTok. Seu pedido foi para que ela fizesse um colar gravado com uma mensagem ‘especial’.

O colar de ouro foi gravado com a mensagem “Pegue minhas sobras” e o nome da ‘amiga’. Além da peça exclusiva, ela também garantiu um colar com o pingente em forma de cobra para ter certeza de que a mensagem seria interpretada corretamente.

Ela decidiu se vingar depois de descobrir a traição

A joalheira Liv Portillo compartilhou um vídeo em seu TikTok mostrando as peças finalizadas e contando a história por trás do pedido inusitado.

Nas imagens é possível ver o comentário com a solicitação do pedido: “Acabei de descobrir que meu noivo me traiu com minha melhor amiga. O aniversário dela é em 11 de julho e quero dar esse presente a ela na frente de todos. Usei o cartão dele para pagar, não se preocupe”.

O vídeo mostrando o pedido e as peças já conta com mais de 1,2 milhões de visualizações e 198.000 curtidas. É possível ver o momento em que Liv grava o nome da ‘melhor amiga’ na frente do colar, seguido da mensagem ‘especial’.

Os usuários do TikTok entraram na onda e disseram que queriam poder ver a reação da mulher ao receber o presente. “Eu daria qualquer coisa para ser uma mosca na parede quando ela entregar aquele colar”.