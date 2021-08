Criança corta dinheiro de verdade para usar o rosto da Rainha em suas bonecas

Victoria Ingham entrou em choque depois de descobrir a última peripécia de sua filha. A criança cortou dinheiro de verdade para usar o rosto da Rainha Elizabeth em suas bonecas.

A mulher estava em casa quando subiu para o andar superior para olhar sua filha, Esme. Foi então que ela descobriu que a criança tinha usado uma tesoura para cortar uma noda de 20 e uma nota de 5 libras.

Conforme noticiado pelo The Mirror, no momento em que viu o que Esme havia feito, Victoria não soube como reagir. Depois de olhar bem para a cena, a mãe percebeu que a criança havia cortado o rosto da Rainha para utilizar como uma máscara em suas bonecas. A criança colou as imagens no rosto das bonecas e a foto de sua criação foi compartilhada no Facebook.

Dinheiro cortado deu um novo rosto às bonecas de Esme

As imagens da travessura de Esme foram compartilhadas por sua mãe, que escreveu: “Subi as escadas para descobrir que minha filha cortou 25 libras. De qualquer forma, ela cortou a cabeça da rainha para colocar em suas bonecas. Não sei se devo rir ou chorar”.

Segundo Victoria, sua filha ainda disse: “Eu tinha três bonecas mãe, mas você só tinha ‘dois dinheiros [sic]’”.

Uma amiga de Victoria decidiu abrir uma vaquinha online para ajudar a mãe a recuperar o dinheiro perdido. Até o momento foram arrecadadas 125 libras, superando o valor perdido por ela. Victoria disse que irá doar o valor para a enfermaria infantil do Hospital da Universidade James Cook, em Middlesbrough, Inglaterra.

Após o compartilhamento das imagens, diversos usuários ofereceram conselhos à mãe: “O banco pode ter pena de você se você legar todas as peças cortadas para eles”, disse uma usuária. Outra ficou impressionada com a criatividade da criança: “Ela colocou um vestido de máscara em uma das bonecas?”.