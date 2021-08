Filho descreve o que pai fazia no banheiro em um bilhete escrito na conta do restaurante

Um garotinho de 4 anos garantiu boas risadas aos funcionários de um restaurante depois de dar detalhes sobre o que seu pai estava fazendo no banheiro, em um bilhete escrito na conta do restaurante. A criança e sua família visitaram o restaurante Woodland Creatures, localizado em Leith, Edimburgo. No momento de pagar a conta, ele decidiu deixar uma explicação no papel.

Após comerem jantares veganos no restaurante, a família pediu a conta para pagar os pratos. Enquanto o pai ia ao banheiro, o menino aproveitou para deixar seu recado.

Conforme noticiado pelo The Mirror, quando os funcionários pegaram a conta na mesa, viram que o garoto havia escrito à mão uma mensagem no recibo. “Papai está fazendo um trabalho”, escreveu o menino.

O garçom, Carlos, declarou em entrevista ao Edinburgh Live: “Tinha uma família no Sunday Roasts and Kids Eat Free, eu os servi e, quando recolhi a conta, encontrei o bilhete surpreendentemente legível escrito pelo menino”.

Ele ainda confirmou que o pai da criança estava no banheiro pouco antes da família sair.

Bilhete escrito em conta foi compartilhado nas redes sociais

Uma foto da mensagem foi compartilhada nas redes sociais. Um usuário marcou um amigo próximo dizendo que irá adotar a mesma tática na próxima vez em que saírem juntos. Enquanto isso, outro brincou “A única ação sensata depois de três assados veganos”.

A criança não foi a única a deixar um bilhete para funcionários de um restaurante recentemente. Uma garotinha chamada Georgie gostou tanto de sua refeição que decidiu fazer com que sua alegria chegasse a todos.

Confira também:

Ela escreveu em um guardanapo: “Para as garçonetes e garçons, obrigada por serem tão amáveis e nos darem essa comida gostosa! Eu amei meu sphaggeti [sic] (acho que é assim que escreve), você é muito legal e com certeza recebeu uma avaliação cinco estrelas de mim! Muito amor, Georgie (a loira baixinha)”.

Além de elogiar o serviço e a comida, ela também agradeceu por ter ganho um pirulito e fez uma sinalização para a gorjeta deixada por sua mãe.