Bebê da capa do álbum ‘Nevermind’ da banda Nirvana cresceu, e está processando a banda

Uma das capas mais icônicas do mundo do rock sem dúvidas é a do álbum Nevermind, da banda grunge Nirvana. 30 anos após o lançamento do disco, Spencer Elden, o bebê que aparece na imagem da capa, disse que o Nirvana e Kurt Cobain “traficaram” sua imagem de bebê nu e está processando a banda em 2,5 milhões de dólares.

Conforme noticiado pelo Daily Mail, o processo foi aberto no tribunal federal de Los Angeles. Elden disse que seus pais nunca deram autorização por escrito para realização e divulgação das fotos além de nunca terem recebido qualquer valor referente a venda da imagem.

Capa do álbum Nevermind, 1991 – Reprodução

Em 2008 surgiram relatos de que o fotógrafo Kirk Weddle teria pago ao pai de Elden um valor de 200 dólares por 15 segundos de trabalho para que a foto fosse feita.

Em declaração, Elden disse que sua “identidade e nome estão para sempre ligados à exploração sexual comercial” experimentada por ele quando menor, uma vez que a imagem ainda é distribuída e vendida em todo mundo.

O rapaz alega que membros da banda, gravadoras e equipe de divulgação “traficaram” sua imagem para obter lucro. Ele pede 150 mil dólares de cada um dos réus nomeados no processo.

Entre os 17 nomes, encontram-se os antigos membros do Nirvana, Dave Grohl, que é fundador e vocalista do Foo Fighters, e Krist Novoselic além dos mantenedores do patrimônio de Kurt Cobain. Também foram citados o fotógrafo Kirk Weddle e o designer Robert Fisher.

Elden diz que “os réus falharam em tomar medidas razoáveis para protegê-lo e prevenir sua exploração sexual e tráfico de imagens”.

A icônica, e polêmica, capa de Nevermind permanece sendo motivo de debate

A foto que ilustra a capa do álbum Nevermind foi tirada em 1990, no centro aquático de Pasadena. No momento da imagem, Elden tinha somente 4 meses de vida.

A imagem, escolhida por Kurt Cobain, mostra o bebê nu nadando em direção a uma nota de um dólar presa por um barbante.

A equipe que representa os interesses de Elden alegou que “para garantir que a imagem desencadeasse uma resposta sexual visceral do espectador, o fotógrafo ativou o ‘reflexo de vômito’ de Elden antes de jogá-lo debaixo d’água em poses que destacavam seus genitais expostos”.

Eles ainda acrescentaram que a exposição de crianças como um elemento da capa de discos é comumente utilizado para chamar atenção e que a conotação “sexual provocativa” das imagens é “proposital para ganhar notoriedade e impulsionar as vendas”, de forma a atrair a atenção da mídia.

Documentos judiciais, que foram analisados pelo TMZ, mostram que a banda havia se comprometido a colocar um adesivo sobre os genitais do bebê, mas não os cobriu na capa do álbum.

A história por trás da capa

O pai de Spencer, Rick, era um artista especializado em montar efeitos especiais para Hollywood. Ele deixou que o filho fosse fotografado como modelo para o novo álbum do Nirvana, que na época era uma banda emergente.

Em entrevista à CNN, Elden declarou: “Eles foram à piscina local, me jogaram na água e foi isso. Era um amigo ajudando outro amigo”.

Desde que apareceu na capa, Elden tem recriado a imagem. A primeira reprodução foi quando adolescente, e agora aos 30 anos, como adulto. Ele declarou ter sentimentos confusos sobre essa exposição.

Em entrevista realizada no ano de 2016 para a TIME, ele disse: “É difícil não ficar chateado quando você ouve quanto dinheiro está envolvido. Quando vou a um jogo de beisebol eu penso: ‘Cara, todo mundo nesse jogo provavelmente já viu meu pênis’. Eu sinto que tive parte dos meus direitos humanos revogados”.

Elden disse ter tentado contato com a banda anteriormente, mas nunca recebeu uma resposta.

O álbum Nevermind vendeu mais de 30 milhões de cópias e foi indicado ao Grammy de Melhor Performance de Música Alternativa.