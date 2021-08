Mulher é multada após alimentar pássaros em casa e infernizar a vida dos vizinhos

Irene Webber, de 71 anos, foi a julgamento após atrair bandos de até 100 pássaros para uma rua residencial. A mulher, que mora na região costeira de Sully, próximo a Cardiff no País de Gales, e tem uma verdadeira obsessão por alimentar as aves.

Segundo o Metro UK, os vizinhos de Irene tinham medo de sair fora de casa e serem alvo dos pássaros. Alguns optavam por sair de casa utilizando um guarda-chuva, mesmo em dias de sol, para evitar serem alvo dos animais.

Diversas reclamações serem enviadas ao conselho, com direito a comparações com o clássico “Os Pássaros” de Alfred Hitchcook.

Um dos vizinhos se pronunciou, contando que o aumento de pássaros, causado pelos hábitos de Irene, geraram efeitos negativos para ele e sua família. “Isso teve inúmeros efeitos sobre mim e minha família, com comida largada pelas gaivotas, problemas constantes com excrementos de pássaros em nossas janelas, carros, roupas limpas e até em nós mesmos”.

“Eu e minha família não podemos comer fora ou fazer churrascos no nosso jardim porque as gaivotas e pombos ficam circulando sobre ele”, finalizou.

A moradora foi multada após atrair os pássaros

O conselheiro Kevin Marneu disse que o fato de Irene alimentar constantemente os pássaros criou um “inferno total para os vizinhos”. Ele acrescentou também que “esta é uma das situações mais angustiantes” que já enfrentou.

Irene foi multada em 3000 libras, aproximadamente 21.000 reais, por violar um aviso de proteção à comunidade que foi criado para acabar com a alimentação excessiva de pássaros.

“Esta pessoa causou problemas persistentes para aqueles que viviam ao seu redor e, mesmo com os avisos anteriores, continuou agindo da mesma maneira. Espero que este exemplo deixe uma mensagem de que não toleraremos comportamento antissocial em nossas comunidades e estamos preparados para tomar medidas decisivas para lidar com isso”, declarou Eddie Williams, membro do gabinete do conselho.