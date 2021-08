Não é o que parece: tatuagem de ‘anjo da guarda’ aparenta ser outra coisa

Tatuagens ficam marcadas para sempre na pele. Para alguns elas são formas de homenagear os que já se foram, guardar lembranças de acontecimentos importantes ou simplesmente uma forma de arte. Para Bekah Milly, olhar para a tatuagem de suas costas nunca mais terá o mesmo significado.

A jovem fez uma tatuagem de uma figura abraçando o que seria um anjo da guarda. A ilustração, que era para ser reconfortante e repleta de significados, virou motivo de piada nas redes sociais.

A imagem, que parece ser inocente à primeira vista, fez com que muitas pessoas pensassem se tratar do retrato de um ato sexual. Os comentários em seu TikTok reforçam que o desenho se parece com uma mulher realizando um ato sexual.

Bekah corrigiu a interpretação de seus seguidores e pediu a eles que parecem com as piadas referentes a tatuagem. “Escutem… É uma boa piada, é até uma ótima piada, mas preciso que vocês parem de qualquer maneira”, diz a jovem com a voz chorosa.

Uma tatuagem que não deu certo

Conforme noticiado pelo Metro UK, o desabafo da jovem já conta com mais de 503.000 curtidas e 8.000 comentários. A maioria dos usuários seguem falando sobre como a imagem, aparentemente inofensiva, pode ter outra interpretação.

Confira também:

“Não posso deixar de ver agora. Somente. Não posso”, comentou um usuário. Outros sugeriram que a jovem fizesse algumas alterações na tatuagem como acrescentar “uma auréola e algumas asas de anjo”.

Ao que tudo indica, Bekah gostou a ideia e, em um novo vídeo, decidiu convidar seus seguidores a palpitarem sobre como a tatuagem poderia ficar melhor. “Se você tem alguma ideia sobre como posso melhorar a minha tatuagem, me mande uma mensagem pelo Instagram”.