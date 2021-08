Turista fica gravemente ferida depois de se aproximar de vacas que andavam livremente pela rua

Uma turista ficou gravemente ferida após ser atacada por um rebanho de vacas que andam livremente pelas ruas da vila de Southgate, no sul do País de Gales. Ela teve o braço quebrado e outros ferimentos pelo corpo. A mulher precisou ser removida de avião para receber tratamento hospitalar.

Conforme divulgado pelo Metro UK, Jamie Francis, trabalhador de uma cafeteria, declarou ter testemunhado o acidente. “Todos nós testemunhamos, mas estamos acostumados com as vacas vagando selvagens por aqui. Elas são criaturas muito pesadas e os moradores locais sabe evitá-las. Especialmente nos dias de coleta para reciclagem, quando as vacas chegam perto para uma refeição extra, abrindo as sacolas”.

Segundo relatos, os ciclistas muitas vezes precisam desviar das vacas em estradas rurais, alguns animais chegaram a ser vistos em campos de golfe. Dois estudantes, de 12 e 14 anos, precisaram se esquivar de um rebanho que galopava em direção a eles. Uma das vacas possuía uma cadeira de plástico na cabeça.

A mãe dos adolescentes, Stephanie, declarou: “Noah estava com seu irmão mais velho, Sam, e estou feliz que eles tiveram o bom senso de ficar fora do caminho para evitar a debandada. A vaca com a cadeira na cabeça garantiu uma boa risada para todos nós. Ela teve a cadeira removida e está tudo bem, não sofreu nenhum dano.

As vacas andam livremente pela cidade

Angharad Williams, fazendeiro e dono das vacas, disse ter recebido ligações de pessoas informando sobre o ocorrido. Ele informou que as vacas logo correram de volta para casa. “Elas sabem o caminho de casa. A vaca estava bem, eu mesmo tirei a cadeira”.

Alguns moradores são contra deixar os animais pastando livremente pela cidade pois acreditam ser perigoso. David Jones, morador local, está preocupado com a situação. “Apesar de uma série de ataques a pessoas e cães, o Conselho de Swansea se recusa a reconhecer que existe um risco para a segurança e saúde”.

Ele também afirma que centenas de vacas e bezerros jovens vagam pelas ruas sendo que a escola primária local incentiva as crianças a irem a pé ou de bicicleta para a escola.

“Será necessária a morte de uma criança antes que façam algo a respeito desse perigo? Está piorando, muitos vizinhos tiveram os jardins invadidos e carros danificados pelas vacas, uma pessoa foi atacada”, declarou Jones.

O conselho se pronunciou informando que trabalha em parceria com os agricultores locais para garantir que o volume de animais circulando seja mantido sob controle.