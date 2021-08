Robô aspirador detecta cachorro preguiçoso que não se move enquanto ele limpa

Os aspiradores de pó robóticos viraram uma febre. São rápidos, práticos e podem dar uma boa ajuda na limpeza diária da casa. Eles são capazes de identificar paredes, móveis e até mesmo os mais inusitados empecilhos contornando-os para garantir a limpeza do ambiente.

Conforme noticiado pelo The Mirror, uma mulher fez uma descoberta um tanto quanto inusitada graças a seu robô aspirador. Ela notou que algumas áreas da casa não estavam sendo limpas e quando acessou a planta baixa mapeada pelo aspirador foi possível descobrir o motivo.

Imagem compartilhada no Twitter mostra contorno do animal na planta baixa obtida pelo robô aspirador – Foto: Twitter @ccarman602

Uma marcação no formato de um cachorro foi vista bem no meio de um dos ambientes. Aparentemente, o filhote de labrador da mulher decidiu não acordar de sua soneca. O irmão da mulher decidiu compartilhar a foto no Twitter e ela rapidamente viralizou.

“Meu Deus, o robô da minha irmã está desenhando o cachorro dela no mapa porque ele não se move!”, postou o usuário junto a foto.

Cachorro preguiçoso foi flagrado pelo robô aspirador

O homem e sua filha continuaram fornecendo atualizações sobre o cachorro preguiçoso. A menina chegou a postar uma foto do animal, que tem 7 meses de idade.

Os usuários da plataforma ficaram maravilhados não somente com a capacidade do robô em detectar o animal dorminhoco, mas também com sua utilização em um ambiente com pelos de animais.

Confira também:

“Uau! Então os robôs são realmente bons com pelos de animais? Eu quero um, mas tenho medo dele quebrar em uma semana”, comentou um dos seguidores. Outros foram rápidos e confirmaram a eficácia do aparelho: “Só o fato de eles irem par debaixo das camas e sofás já faz valer a pena”.

Ao final, todos garantiram boas risadas com a capacidade do robô em mapear, e do cachorro em dormir.