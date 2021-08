Tutores gastam mais de 20 mil reais em festa de aniversário para seu cachorro

Um casal gastou mais de 3.000 libras (aproximadamente 23 mil reais) para garantir que seu cachorro, o bulldog Dave, tivesse um dia extremamente especial. A festa de aniversário contou com um passeio de barco, roupas especiais, um bolo em forma de escultura do cãozinho e um videoclipe para registrar todos os momentos.

Conforme noticiado pelo The Mirror, Lauren Blake, 30 anos, e seu companheiro Kieram decidiram promover a festa do animal de estimação com tudo que ele tinha direito. O casal, que mora em Nottingham, contrataram a confeiteira Lara Mason, da Cake Everything, para criar o bolo em tamanho real de Dave.

Para combinar com os trajes que o bulldog usaria no dia de seu aniversário, os donos pediram para que Lara esculpisse Dave com roupas de marinheiro. O bolo levou três dias para ser finalizado e para sua fabricação foram utilizados 80 ovos, 2,5 kgs de manteiga, 2,5kgs de açúcar e 2,5kgs de farinha, sem contar os 3kgs de creme de manteiga, 3kgs de ganache e cerca de 5kgs de chocolate para modelar.

Para a confeiteira, este foi “um dos pedidos mais incomuns, mas os pedidos incomuns são sempre os mais divertidos de fazer”.

Festa de aniversário em alto mar

O bolo foi exposto em um local de destaque no barco em que a família e Dave comemoraram o aniversário. Um cinegrafista registrou cada momento da comemoração e criou um divertido videoclipe com os melhores momentos do cãozinho.

A tutora de Dave, Lauren, disse que todos os anos se preocupam em realizar uma festa inesquecível para ele. “Todos os anos nos empenhamos na comemoração pois sabemos que ele está aqui por um período curto, então cada aniversário deve ser comemorado de forma especial”, afirma.

Nos anos anteriores, Dave recebeu uma festa na piscina com convidados cães e humanos e uma sessão de fotos ao estilo Smash the Cake. Sua tutora ainda acrescentou “Temos grandes planos para seu décimo aniversário, esperamos levá-lo pela Europa para aproveitar sua aposentadoria, experimentando tudo o que a vida tem a oferecer”.