Vídeo emocionante capta pequeno filhote com mamãe urso em momento de fofo e pouco visto; assista

Um vídeo emocionante captou um pequeno filhote com uma mamãe urso em momento de fofo e pouco visto.

O registro mostra um urso do sol recém-nascido abraçando sua mãe adoravelmente O momento foi compartilhado nas redes sociais.

São os menores da espécie e este filhote também é muito especial, como detalhado pela CNN. Seus pais foram resgatados de caçadores em Camboya.

Ainda de acordo com as informações, o vídeo foi captado no Chester Zoo na cidade Cheshire, na Inglaterra.

O vídeo rapidamente se tornou viral nas redes, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

O registro já conta com mais de 130 mil visualizações. Confira vídeo compartilhado no Instagram:

