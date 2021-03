Vídeo registra momento em que manada de cervos cruza estrada e acaba colidindo com esportivo em alta velocidade

Um vídeo registrou o momento em que uma manada de cervos cruza uma estrada e acaba colidindo com um veículo em alta velocidade.

A gravação impactante foi compartilhada pelo canal ‘STOP CHAM’, com quase 400 mil inscritos, no YouTube.

Nas imagens, é possível ver como uma manada de cervos cruza uma estrada e um dos animais acaba colidindo com o esportivo.

O novo arquivo viral já conta com mais de 11 milhões de visualizações na plataforma de vídeos. Ainda de acordo com as informações, apesar do grande susto, tudo aparentemente terminou bem.

E foram várias as reações dos usuários: “daqueles raros momentos”, “respeito pelo motorista, sem pânico” e “pensei que fosse ver o trenó do Papai Noel, por um momento”.

Reprodução/YouTube

Como revelado, o caso aconteceu no mês passado no município de Pułtusk, na Polônia. Confira o registro compartilhado no YouTube:

