YouTuber toma dois litros de refrigerante em tempo recorde

Segundo o Guinness World of Records, Eric “Badlands” Booker, dos Estados Unidos, estabeleceu um novo tempo recorde para beber dois litros de refrigerante. Ele, que além de YouTuber é rapper e figura carimbada nas competições de comida, elevou suas habilidades ao extremo para conseguir este novo feito.

Seu canal no YouTube possui conteúdo focado na arte de beber muito. Desde diversas garrafas de Mountain Dew até um enorme Sprite hiper gelado, Eric supera desafio atrás de desafio para testar seus limites e descobrir o quão rápido consegue beber diferentes tipos de bebida.

Para o novo recorde, ele conseguiu beber uma garrafa de dois litros de refrigerante em 18,5 segundos! O novo tempo foi estabelecido no dia 19 de maio de 2021, na cidade de Selden, Nova York.

Com o apoio de seu filho Brandon e de sua esposa, Eric gravou o recorde. “Sim! É disso que estou falando. Isso é delicioso”, disse após terminar a bebida. Para finalizar a gravação, os efeitos de engolir 2 litros de refrigerante marcaram presença com um sonoro arroto, seguido por um pedido de desculpas.

Um YouTuber focado em bebidas

Com seu canal no ar desde 26 de setembro de 2012, Eric conta com 2,99 milhões de inscritos e acumula cerca de 289.979.157 visualizações.

Seu conteúdo gira em torno do consumo de drinques com foco na diversão dos espectadores. Além disso, ele também fila tutoriais e, ocasionalmente, desafios relacionados a comida como ingerir enormes tigelas de pipoca e os maiores lanches possíveis do McDonald’s.

Em paralelo a seu canal, Eric também já lançou nove álbuns de rap e atualmente é o 23º classificado no Ranking de Comer da Major League Eating.

Com isso, é possível que futuramente Eric tente quebrar algum recorde de alimentação competitiva, além de fazer o possível para manter seu recorde de bebidas.