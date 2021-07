Mulher dá à luz a um dos maiores bebês da Grã-Bretanha

Após achar que estava grávida de gêmeos, Jade Bayer, de 33 anos, ficou surpresa ao saber que na verdade deu à luz a um dos maiores bebês da Grã-Bretanha nos últimos 20 anos. A mulher, que já é mãe de quatro filhos, relatou quase ter optado por uma cesariana durante o trabalho de parto de Ronny-Jay. Foram 16 horas até ter o filho nos braços.

Em 5 de abril, Ronny-Jay Fewtrell nasceu no Worcestershire Royal Hospital, pesando 11lbs e 5oz, aproximadamente 5,131Kgs. Peso equivalente a uma bola de boliche ou um cachorro pequeno. Um bebê recém-nascido pesa em média 7,5 libras (aprox. 3,400kg.), fato que fez de Ronny um dos maiores bebês do Reino Unido.

Com o nascimento da criança, as parteiras ficaram impressionadas e revelaram que foi o maior bebê que já pesaram. Para mãe, a surpresa também veio ao tentar vestir seu filho. As roupas de recém-nascidos não serviram e tiveram que ser trocadas por roupas de crianças com três a seis meses de idade.

Surpresa ao nascer

Conforme noticiado pelo Metro Uk, Jade já tinha ideia de que seu filho seria grande, para ela a barriga ficou maior do que na gravidez de gêmeos. “Muitas pessoas estavam brincando que eram gêmeos de novo”. Após o nascimento, o peso do bebê teve de ser verificado algumas vezes, tamanha foi a surpresa. “Ele saiu completamente dos gráficos de crescimento, onde colocaram o peso e o comprimento estimados. Acho que ele tinha o tamanho de um bebê de quatro meses”, afirmou a mãe.

Além das diferenças no gráfico de crescimento, o apetite do pequeno também impressiona. Diferente dos outros filhos, Jade precisou substituir a amamentação por uma fórmula pois o filho demanda mais alimento do que o produzido na amamentação. Para a mãe, Ronny é um bebê feliz e saudável que crescerá na companhia de seus irmãos Vinny e Shilo, 9 anos, e Analise, 14 anos.